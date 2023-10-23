Роскачество предупредило автомобилистов о штрафах из-за снега

Роскачество: езда на летней резине зимой наказывается штрафом
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Мороз. Челябинск, зима, автомобили, мороз, климат, погода
Штраф за езду на летней резине составляет 500 рублей Фото:

Езда на летней резине в зимний сезон в России признана нарушением с 1 сентября. Об этом напомнил заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков.

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«За такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Несмотря на то что формально зимний период охватывает три месяца — декабрь, январь и февраль, зимние шины рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура составит 4-5 выше нуля», — предупредил водителей Поздняков в разговоре с RT.

Собеседник напомнил, что летняя и зимняя резина отличаются друг от друга не только протектором, шипами и «липучками», но и составом резины. «Летние подходят для теплой погоды, а в холод „дубеют“ и становятся менее эффективными даже на сухой дороге. Зимние, наоборот, лучше работают в холод и хуже — в теплое время», — объяснил эксперт. По его словам, летние шины изначально спроектированы так, чтобы отводить воду от места контакта с дорогой, в то время как зимние рассчитаны на гололедицу.

Ранее URA.RU рассказывало, как сэкономить на зимней резине. Например, в случае жестко ограниченного бюджета можно установить новые шины только на заднюю ось.

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Езда на летней резине в зимний сезон в России признана нарушением с 1 сентября. Об этом напомнил заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков. «За такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Несмотря на то что формально зимний период охватывает три месяца — декабрь, январь и февраль, зимние шины рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура составит 4-5 выше нуля», — предупредил водителей Поздняков в разговоре с RT. Собеседник напомнил, что летняя и зимняя резина отличаются друг от друга не только протектором, шипами и «липучками», но и составом резины. «Летние подходят для теплой погоды, а в холод „дубеют“ и становятся менее эффективными даже на сухой дороге. Зимние, наоборот, лучше работают в холод и хуже — в теплое время», — объяснил эксперт. По его словам, летние шины изначально спроектированы так, чтобы отводить воду от места контакта с дорогой, в то время как зимние рассчитаны на гололедицу. Ранее URA.RU рассказывало, как сэкономить на зимней резине. Например, в случае жестко ограниченного бюджета можно установить новые шины только на заднюю ось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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