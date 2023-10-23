Роскачество предупредило автомобилистов о штрафах из-за снега

Роскачество: езда на летней резине зимой наказывается штрафом

23 октября 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Штраф за езду на летней резине составляет 500 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Езда на летней резине в зимний сезон в России признана нарушением с 1 сентября. Об этом напомнил заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков. Новость по теме Как подготовить машину к зиме «За такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Несмотря на то что формально зимний период охватывает три месяца — декабрь, январь и февраль, зимние шины рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура составит 4-5 выше нуля», — предупредил водителей Поздняков в разговоре с RT. Собеседник напомнил, что летняя и зимняя резина отличаются друг от друга не только протектором, шипами и «липучками», но и составом резины. «Летние подходят для теплой погоды, а в холод „дубеют“ и становятся менее эффективными даже на сухой дороге. Зимние, наоборот, лучше работают в холод и хуже — в теплое время», — объяснил эксперт. По его словам, летние шины изначально спроектированы так, чтобы отводить воду от места контакта с дорогой, в то время как зимние рассчитаны на гололедицу. Ранее URA.RU рассказывало, как сэкономить на зимней резине. Например, в случае жестко ограниченного бюджета можно установить новые шины только на заднюю ось.

Езда на летней резине в зимний сезон в России признана нарушением с 1 сентября. Об этом напомнил заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков. «За такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Несмотря на то что формально зимний период охватывает три месяца — декабрь, январь и февраль, зимние шины рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура составит 4-5 выше нуля», — предупредил водителей Поздняков в разговоре с RT. Собеседник напомнил, что летняя и зимняя резина отличаются друг от друга не только протектором, шипами и «липучками», но и составом резины. «Летние подходят для теплой погоды, а в холод „дубеют“ и становятся менее эффективными даже на сухой дороге. Зимние, наоборот, лучше работают в холод и хуже — в теплое время», — объяснил эксперт. По его словам, летние шины изначально спроектированы так, чтобы отводить воду от места контакта с дорогой, в то время как зимние рассчитаны на гололедицу. Ранее URA.RU рассказывало, как сэкономить на зимней резине. Например, в случае жестко ограниченного бюджета можно установить новые шины только на заднюю ось.