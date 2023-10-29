В Тюмени на несколько часов задерживается курортный авиарейс

Рейс из Минеральных Вод в Тюмень и обратно обслуживает авиакомпания «Азимут»
В Тюмени задерживается прибытие и отлет авиарейса компании «Азимут» в Минеральные воды и обратно. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс авиакомпании из Минеральных Вод в Тюмень. Номер рейса — А4 6133, выполняется самолетом Superjet. Прибытие по расписанию в 04:40, ожидаемое — в 11:31», — сообщает сайт аэропорта.
Из-за позднего прибытия рейса задерживается так же и обратный вылет в Минеральные Воды. Ориентировочно отправка произойдет в 11:50. По данным справочной службы Рощино, задержка произошла из-за метеоусловий в аэропорту отправления.
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