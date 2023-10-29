29 октября 2023
28 октября 2023
27 октября 2023

В Тюмени на несколько часов задерживается курортный авиарейс

В тюменском Рощина на 7 часов задерживается авиарейс из Минеральных Вод
© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, кама, сухой суперджет, авиакомпания азимут
Рейс из Минеральных Вод в Тюмень и обратно обслуживает авиакомпания «Азимут» Фото:

В Тюмени задерживается прибытие и отлет авиарейса компании «Азимут» в Минеральные воды и обратно. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс авиакомпании из Минеральных Вод в Тюмень. Номер рейса — А4 6133, выполняется самолетом Superjet. Прибытие по расписанию в 04:40, ожидаемое — в 11:31», — сообщает сайт аэропорта.

Из-за позднего прибытия рейса задерживается так же и обратный вылет в Минеральные Воды. Ориентировочно отправка произойдет в 11:50. По данным справочной службы Рощино, задержка произошла из-за метеоусловий в аэропорту отправления.

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В Тюмени задерживается прибытие и отлет авиарейса компании «Азимут» в Минеральные воды и обратно. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс авиакомпании из Минеральных Вод в Тюмень. Номер рейса — А4 6133, выполняется самолетом Superjet. Прибытие по расписанию в 04:40, ожидаемое — в 11:31», — сообщает сайт аэропорта. Из-за позднего прибытия рейса задерживается так же и обратный вылет в Минеральные Воды. Ориентировочно отправка произойдет в 11:50. По данным справочной службы Рощино, задержка произошла из-за метеоусловий в аэропорту отправления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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