В аэропорту Сургута отменен авиарейс до Махачкалы

30 октября 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

В Сургуте отменили авиарейс до Махачкалы из-за закрытого аэропорта назначения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU (фото из архива) новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы В аэропорту Сургута отменили утренний рейс авиакомпании «Победа» до Махачкалы. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причины отмены рейса назвали закрытый аэропорт назначения.



«Из Сургута отменен рейс до Махачкалы в связи с закрытием аэропорта назначения. Рейс по этому направлению отменен только на сегодняшний день, 30 октября. На последующие дни пока что все вылеты рейсов по расписанию. Более подробная информация будет к моменту вылета», — сообщили в справочной. Табло аэропорта также информирует о том, что рейс ДР502 отменен. По расписанию лайнер должен был вылететь сегодня утром, 30 октября.



На сайте авиакомпании «Победа» также появилась информация об отмененных рейсах до Махачкалы. Клиентам этих рейсов вернут деньги за билеты.



Ранее URA.RU рассказывало, что рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут отложили из-за беспорядков в аэропорту. Выполнение рейсов отложено до нормализации ситуации в принимающем аэропорту.

В аэропорту Сургута отменили утренний рейс авиакомпании «Победа» до Махачкалы. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причины отмены рейса назвали закрытый аэропорт назначения. «Из Сургута отменен рейс до Махачкалы в связи с закрытием аэропорта назначения. Рейс по этому направлению отменен только на сегодняшний день, 30 октября. На последующие дни пока что все вылеты рейсов по расписанию. Более подробная информация будет к моменту вылета», — сообщили в справочной. Табло аэропорта также информирует о том, что рейс ДР502 отменен. По расписанию лайнер должен был вылететь сегодня утром, 30 октября. На сайте авиакомпании «Победа» также появилась информация об отмененных рейсах до Махачкалы. Клиентам этих рейсов вернут деньги за билеты. Ранее URA.RU рассказывало, что рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут отложили из-за беспорядков в аэропорту. Выполнение рейсов отложено до нормализации ситуации в принимающем аэропорту.