Из-за митингов в Махачкале отложили рейс до Сургута

Из-за беспределов в аэропорту Махачкалы отложили рейс до Сургута
Рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут отложили из-за беспределов в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила Росавиация.
«До нормализации ситуации в аэропорту Махачкалы отложено выполнение рейсов. А именно самолетов авиакомпаний Red Wings и „Победа“ в Москву и Сургут», — передает РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее в Махачкале решили закрыть аэропорт из-за митингов. По словам представителей Росавиации, аэропорт планируют закрыть для приема воздушных судов на неделю.
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