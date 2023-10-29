Из-за митингов в Махачкале отложили рейс до Сургута

30 октября 2023 в 01:33 Размер текста - 17 +

Из-за беспределов в аэропорту Махачкалы отложили рейс до Сургута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут отложили из-за беспределов в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила Росавиация. «До нормализации ситуации в аэропорту Махачкалы отложено выполнение рейсов. А именно самолетов авиакомпаний Red Wings и „Победа“ в Москву и Сургут», — передает РИА Новости сообщение ведомства. Ранее в Махачкале решили закрыть аэропорт из-за митингов. По словам представителей Росавиации, аэропорт планируют закрыть для приема воздушных судов на неделю.

Рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут отложили из-за беспределов в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила Росавиация. «До нормализации ситуации в аэропорту Махачкалы отложено выполнение рейсов. А именно самолетов авиакомпаний Red Wings и „Победа“ в Москву и Сургут», — передает РИА Новости сообщение ведомства. Ранее в Махачкале решили закрыть аэропорт из-за митингов. По словам представителей Росавиации, аэропорт планируют закрыть для приема воздушных судов на неделю.