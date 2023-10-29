29 октября 2023
28 октября 2023

Из-за митингов в Махачкале отложили рейс до Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, споттинг, аэропорт курган, пассажиры, ожидание самолета
Из-за беспределов в аэропорту Махачкалы отложили рейс до Сургута Фото:

Рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут отложили из-за беспределов в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила Росавиация.

«До нормализации ситуации в аэропорту Махачкалы отложено выполнение рейсов. А именно самолетов авиакомпаний Red Wings и „Победа“ в Москву и Сургут», — передает РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее в Махачкале решили закрыть аэропорт из-за митингов. По словам представителей Росавиации, аэропорт планируют закрыть для приема воздушных судов на неделю.

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Рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут отложили из-за беспределов в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила Росавиация. «До нормализации ситуации в аэропорту Махачкалы отложено выполнение рейсов. А именно самолетов авиакомпаний Red Wings и „Победа“ в Москву и Сургут», — передает РИА Новости сообщение ведомства. Ранее в Махачкале решили закрыть аэропорт из-за митингов. По словам представителей Росавиации, аэропорт планируют закрыть для приема воздушных судов на неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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