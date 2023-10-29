Авиарейс из Екатеринбурга в Махачкалу задержан из-за беспорядков

Рейс перенесен, как минимум, до 31 октября
новость из сюжетаПротесты в аэропорту Махачкалы
Авиарейс из Екатеринбурга в Махачкалу задерживают из-за беспорядков, устроенных в столице Дагестана на фоне прибытия граждан Израиля. Самолет вылетит не раньше 31 октября.
Самолет «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в махачкалинский аэропорт Уйташ должен был вылететь 30 октября в 11:15. Однако, по данным онлайн-табло свердловского аэропорта Кольцово, вылететь пассажирам удастся не раньше 02:05 31 октября.
Задержки в аэропорту Махачкалы связаны с протестами, устроенными местными жителями по поводу прилета самолета с гражданами Израиля. Все, что известно о ситуации к данной минуте — в материале URA.RU.
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