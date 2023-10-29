29 октября 2023
28 октября 2023

Авиарейс из Екатеринбурга в Махачкалу задержан из-за беспорядков

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт кольцово, уборка снега, уральские авиалинии, снегоуборочная техника, зима, ural airlines, снегоуборочная машина, airbus a321 neo, airbus a321neo, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Рейс перенесен, как минимум, до 31 октября Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

Авиарейс из Екатеринбурга в Махачкалу задерживают из-за беспорядков, устроенных в столице Дагестана на фоне прибытия граждан Израиля. Самолет вылетит не раньше 31 октября.

Самолет «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в махачкалинский аэропорт Уйташ должен был вылететь 30 октября в 11:15. Однако, по данным онлайн-табло свердловского аэропорта Кольцово, вылететь пассажирам удастся не раньше 02:05 31 октября.

Задержки в аэропорту Махачкалы связаны с протестами, устроенными местными жителями по поводу прилета самолета с гражданами Израиля. Все, что известно о ситуации к данной минуте — в материале URA.RU.

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Авиарейс из Екатеринбурга в Махачкалу задерживают из-за беспорядков, устроенных в столице Дагестана на фоне прибытия граждан Израиля. Самолет вылетит не раньше 31 октября. Самолет «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в махачкалинский аэропорт Уйташ должен был вылететь 30 октября в 11:15. Однако, по данным онлайн-табло свердловского аэропорта Кольцово, вылететь пассажирам удастся не раньше 02:05 31 октября. Задержки в аэропорту Махачкалы связаны с протестами, устроенными местными жителями по поводу прилета самолета с гражданами Израиля. Все, что известно о ситуации к данной минуте — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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