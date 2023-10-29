В ЯНАО прокуратура решила квартирный вопрос инвалида-колясочника из Салехарда

В ЯНАО прокуратура помогла инвалиду-колясочнику из Салехарда получить новое жилье. Квартиру предоставили взамен аварийной, сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомтсва.
«По требованию прокурора Салехарда, суд обязал власти муниципалитета предоставить инвалиду-колясочнику квартиру взамен аварийной. Это стало результатом проверки требований жилищного законодательства по обращению местного жителя», — говорится в сообщении.
В ходе проверки ведомство установило, что дом, в котором проживал заявитель-инвалид, был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году. При этом, администрация города не учла фактическое состояние дома и ухудшение несущих свойств его конструктивов и не предоставила инвалиду новое жилье. В настоящий момент решение суда находится на контроле прокурора Салехарда.
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