В ЯНАО прокуратура решила квартирный вопрос инвалида-колясочника из Салехарда

30 октября 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Инвалиду-колясочнику предоставили новое жилье взамен аварийного Фото: Илья Московец © URA.RU В ЯНАО прокуратура помогла инвалиду-колясочнику из Салехарда получить новое жилье. Квартиру предоставили взамен аварийной, сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомтсва. «По требованию прокурора Салехарда, суд обязал власти муниципалитета предоставить инвалиду-колясочнику квартиру взамен аварийной. Это стало результатом проверки требований жилищного законодательства по обращению местного жителя», — говорится в сообщении. В ходе проверки ведомство установило, что дом, в котором проживал заявитель-инвалид, был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году. При этом, администрация города не учла фактическое состояние дома и ухудшение несущих свойств его конструктивов и не предоставила инвалиду новое жилье. В настоящий момент решение суда находится на контроле прокурора Салехарда.

В ЯНАО прокуратура помогла инвалиду-колясочнику из Салехарда получить новое жилье. Квартиру предоставили взамен аварийной, сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомтсва. «По требованию прокурора Салехарда, суд обязал власти муниципалитета предоставить инвалиду-колясочнику квартиру взамен аварийной. Это стало результатом проверки требований жилищного законодательства по обращению местного жителя», — говорится в сообщении. В ходе проверки ведомство установило, что дом, в котором проживал заявитель-инвалид, был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году. При этом, администрация города не учла фактическое состояние дома и ухудшение несущих свойств его конструктивов и не предоставила инвалиду новое жилье. В настоящий момент решение суда находится на контроле прокурора Салехарда.