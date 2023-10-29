29 октября 2023
28 октября 2023
27 октября 2023

В ЯНАО прокуратура решила квартирный вопрос инвалида-колясочника из Салехарда

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, попрошайка, колясочник, инвалиды
Инвалиду-колясочнику предоставили новое жилье взамен аварийного Фото:

В ЯНАО прокуратура помогла инвалиду-колясочнику из Салехарда получить новое жилье. Квартиру предоставили взамен аварийной, сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомтсва.

«По требованию прокурора Салехарда, суд обязал власти муниципалитета предоставить инвалиду-колясочнику квартиру взамен аварийной. Это стало результатом проверки требований жилищного законодательства по обращению местного жителя», — говорится в сообщении.

В ходе проверки ведомство установило, что дом, в котором проживал заявитель-инвалид, был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году. При этом, администрация города не учла фактическое состояние дома и ухудшение несущих свойств его конструктивов и не предоставила инвалиду новое жилье. В настоящий момент решение суда находится на контроле прокурора Салехарда.

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В ЯНАО прокуратура помогла инвалиду-колясочнику из Салехарда получить новое жилье. Квартиру предоставили взамен аварийной, сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомтсва. «По требованию прокурора Салехарда, суд обязал власти муниципалитета предоставить инвалиду-колясочнику квартиру взамен аварийной. Это стало результатом проверки требований жилищного законодательства по обращению местного жителя», — говорится в сообщении. В ходе проверки ведомство установило, что дом, в котором проживал заявитель-инвалид, был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году. При этом, администрация города не учла фактическое состояние дома и ухудшение несущих свойств его конструктивов и не предоставила инвалиду новое жилье. В настоящий момент решение суда находится на контроле прокурора Салехарда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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