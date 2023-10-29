29 октября 2023
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27 октября 2023

В ЯНАО горел склад крупного федерального ритейлера

В Ноябрьске произошел пожар на складе гипермаркета «Лента»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, пожар, склад, тушение огня, пожарный
В Ноябрьске произошло возгорание на складе гипермаркета «Лента» (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) утром 29 октября произошло возгорание на складе гипермаркета «Лента». Пожар был ликвидирован в считанные минуты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

«В Ноябрьске 29 октября в 7:36 утра произошло возгорание в складском помещении гипермаркета „Лента“. В тушении пожара были задействованы пять человек личного состава и две единицы спецтехники, в 07:48 пожар был ликвидирован», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Огнем поврежден электрический охладитель на площади полтора квадратных метра, закопчены конструкции стен и потолка, а также продукты в холодильной камере. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

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В Ноябрьске (ЯНАО) утром 29 октября произошло возгорание на складе гипермаркета «Лента». Пожар был ликвидирован в считанные минуты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. «В Ноябрьске 29 октября в 7:36 утра произошло возгорание в складском помещении гипермаркета „Лента“. В тушении пожара были задействованы пять человек личного состава и две единицы спецтехники, в 07:48 пожар был ликвидирован», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Огнем поврежден электрический охладитель на площади полтора квадратных метра, закопчены конструкции стен и потолка, а также продукты в холодильной камере. Причины пожара и ущерб устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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