В ЯНАО горел склад крупного федерального ритейлера

В Ноябрьске (ЯНАО) утром 29 октября произошло возгорание на складе гипермаркета «Лента». Пожар был ликвидирован в считанные минуты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.
«В Ноябрьске 29 октября в 7:36 утра произошло возгорание в складском помещении гипермаркета „Лента“. В тушении пожара были задействованы пять человек личного состава и две единицы спецтехники, в 07:48 пожар был ликвидирован», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.
Огнем поврежден электрический охладитель на площади полтора квадратных метра, закопчены конструкции стен и потолка, а также продукты в холодильной камере. Причины пожара и ущерб устанавливаются.
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