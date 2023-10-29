Коммунальщики объяснили курганцам, как использовать техническую воду с хлором

Коммунальщики порекомендовали курганцам не пить хлорированную воду

30 октября 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Хлорированную воду нельзя использовать для приготовления еды и для питья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После массового отключения воды курганцам порекомендовали не пить воду из крана и не использовать ее в приготовлении еды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «Водный союз». Хлорированную воду подали в дома курганцев 28 октября вечером. «Техническая вода не пригодна для питья и для приготовления пищи», — пояснили в пресс-службе. При этом уточнено, что контакт воды с кожей допустим, например, для мытья рук. В Кургане прошло масштабное отключение холодной воды, которое было необходимо для капитального ремонта Арбинских очистных сооружений, от работы которых зависит водоснабжение всего города. Горожане остались без воды, за исключением жителей некоторых отдаленных микрорайонов. После восстановления водоснабжения 29 октября коммунальщики промывали и обеззараживали водопроводную сеть города. Для этого вода была подана жителям города с повышенным содержанием хлора, согласно информации с сайта «Водного союза». 30 октября лаборанты произведут отбор проб и проверят воду на соответствие нормам и требованиям СанПиН. «Результаты планируется получить в течение вторника, 31 октября. До получения анализов использовать воду можно будет только для технических нужд», — отмечает «Водный союз» на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что реконструкция Арбинских очистных сооружений в Кургане завершена. Жители города получили холодную воду вечером субботы после масштабного отключения. Она поступала в разные районы города постепенно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После массового отключения воды курганцам порекомендовали не пить воду из крана и не использовать ее в приготовлении еды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «Водный союз». Хлорированную воду подали в дома курганцев 28 октября вечером. «Техническая вода не пригодна для питья и для приготовления пищи», — пояснили в пресс-службе. При этом уточнено, что контакт воды с кожей допустим, например, для мытья рук. В Кургане прошло масштабное отключение холодной воды, которое было необходимо для капитального ремонта Арбинских очистных сооружений, от работы которых зависит водоснабжение всего города. Горожане остались без воды, за исключением жителей некоторых отдаленных микрорайонов. После восстановления водоснабжения 29 октября коммунальщики промывали и обеззараживали водопроводную сеть города. Для этого вода была подана жителям города с повышенным содержанием хлора, согласно информации с сайта «Водного союза». 30 октября лаборанты произведут отбор проб и проверят воду на соответствие нормам и требованиям СанПиН. «Результаты планируется получить в течение вторника, 31 октября. До получения анализов использовать воду можно будет только для технических нужд», — отмечает «Водный союз» на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что реконструкция Арбинских очистных сооружений в Кургане завершена. Жители города получили холодную воду вечером субботы после масштабного отключения. Она поступала в разные районы города постепенно.