В Кургане сообщили о запуске воды в дома после масштабного отключения

«Водный союз»: в Кургане вода поступает в дома после ремонта очистных сооружений

28 октября 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

В некоторые дома Кургана уже поступает ресурс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане коммунальщики завершили реконструкцию Арбинских очистных сооружений и приступили к подаче воды в дома. Ее уже должны получить жители центральной части города, пояснили URA.RU в АО «Водный союз». «Ремонтные работы на очистных сооружениях завершены. Запуск воды производится с 16:30. В центре Кургана в дома уже должна поступить вода. Заполнение систем производится постепенно», — рассказали коммунальщики информационному агентству. Водоснабжение в городе было перекрыто в ночь на 27 октября. Из-за этого в курганских школах, которые еще не отправились на каникулы, учеников перевели на дистанционное обучение. Специалисты «Водного союза» предупреждали, что поступившая вода вначале будет пригодна только для технических нужд. Лабораторное исследование проведут позднее.

В Кургане коммунальщики завершили реконструкцию Арбинских очистных сооружений и приступили к подаче воды в дома. Ее уже должны получить жители центральной части города, пояснили URA.RU в АО «Водный союз». «Ремонтные работы на очистных сооружениях завершены. Запуск воды производится с 16:30. В центре Кургана в дома уже должна поступить вода. Заполнение систем производится постепенно», — рассказали коммунальщики информационному агентству. Водоснабжение в городе было перекрыто в ночь на 27 октября. Из-за этого в курганских школах, которые еще не отправились на каникулы, учеников перевели на дистанционное обучение. Специалисты «Водного союза» предупреждали, что поступившая вода вначале будет пригодна только для технических нужд. Лабораторное исследование проведут позднее.