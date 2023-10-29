Курганского детского тренера вынуждают уволиться

30 октября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Курганцы возмущены требованием уволить тренера по самбо Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кургане детского тренера по самбо вынуждают уйти с работы по собственному желанию. Такое решение вызвало негодование среди родителей, чьи дети посещают данную спортивную секцию. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Есть филиал от Кургана, где 20 детей тренируется в секции самбо из Садового. Там тренер очень авторитетный и более того он их воспитывает в духе патриотизма. И вдруг ему дали установку срочно уволиться. Родители возмутились», — рассказал URA.RU источник. Как отмечает источник, причина такой установки неизвестна. Сообщается, что сотрудники отдела кадров Культурно-досугового центра молодежи, где работает тренер, позвонили ему 26 октября и потребовали прийти на следующий день, чтобы написать заявление об увольнении. Источник пояснил, что официальных уведомлений о сокращении рабочего места тренера не предоставили. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в Культурно-досуговый центр. Ответ получить не удалось — на звонки журналиста никто не ответил. Также корреспондент обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Кургана. На данный момент ответ не поступил. Журналисту пояснили, что комментарий от властей будет отправлен позже. Ранее URA.RU писало, что в курганском округе обсуждали увольнение директора школы, который жаловался на чиновника местной администрации. Директор школы №1 города Щучье тогда оказался под угрозой увольнения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане детского тренера по самбо вынуждают уйти с работы по собственному желанию. Такое решение вызвало негодование среди родителей, чьи дети посещают данную спортивную секцию. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Есть филиал от Кургана, где 20 детей тренируется в секции самбо из Садового. Там тренер очень авторитетный и более того он их воспитывает в духе патриотизма. И вдруг ему дали установку срочно уволиться. Родители возмутились», — рассказал URA.RU источник. Как отмечает источник, причина такой установки неизвестна. Сообщается, что сотрудники отдела кадров Культурно-досугового центра молодежи, где работает тренер, позвонили ему 26 октября и потребовали прийти на следующий день, чтобы написать заявление об увольнении. Источник пояснил, что официальных уведомлений о сокращении рабочего места тренера не предоставили. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в Культурно-досуговый центр. Ответ получить не удалось — на звонки журналиста никто не ответил. Также корреспондент обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Кургана. На данный момент ответ не поступил. Журналисту пояснили, что комментарий от властей будет отправлен позже. Ранее URA.RU писало, что в курганском округе обсуждали увольнение директора школы, который жаловался на чиновника местной администрации. Директор школы №1 города Щучье тогда оказался под угрозой увольнения.