Курганского детского тренера вынуждают уволиться

В Кургане детского тренера по самбо вынуждают уйти с работы по собственному желанию. Такое решение вызвало негодование среди родителей, чьи дети посещают данную спортивную секцию. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Есть филиал от Кургана, где 20 детей тренируется в секции самбо из Садового. Там тренер очень авторитетный и более того он их воспитывает в духе патриотизма. И вдруг ему дали установку срочно уволиться. Родители возмутились», — рассказал URA.RU источник.
Как отмечает источник, причина такой установки неизвестна. Сообщается, что сотрудники отдела кадров Культурно-досугового центра молодежи, где работает тренер, позвонили ему 26 октября и потребовали прийти на следующий день, чтобы написать заявление об увольнении. Источник пояснил, что официальных уведомлений о сокращении рабочего места тренера не предоставили.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в Культурно-досуговый центр. Ответ получить не удалось — на звонки журналиста никто не ответил. Также корреспондент обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Кургана. На данный момент ответ не поступил. Журналисту пояснили, что комментарий от властей будет отправлен позже.
Ранее URA.RU писало, что в курганском округе обсуждали увольнение директора школы, который жаловался на чиновника местной администрации. Директор школы №1 города Щучье тогда оказался под угрозой увольнения.
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