В курганском округе обсуждают увольнение директора школы, который жаловался на чиновника

09 июня 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Директор школы №1 города Щучья под угрозой увольнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Щучье Курганской области под угрозой увольнения оказался директор школы №1, который ранее жаловался на чиновника местной администрации в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования округа. «В Щучанской школе №1 снимают с должности очередного директора, второй раз за полгода. Педагоги и родители возмущены такой ситуацией. Новый директор Павел Анатольевич Самохвалов устраивает всех, за небольшой период работы успел многое сделать для улучшения образовательного процесса. Пользуется уважением среди коллег, школьников и их родителей. Директора поддерживают и другие руководители», — рассказал источник. Другой источник из педагогического сообщества Щучья сообщил, что Самохвалова вынуждают уволиться вместе с супругой, которая возглавляет школу №3. В 2022 они переехали в Щучье из Челябинска. По неподтвержденным данным, на их должности начали проводить собеседование с потенциальными кандидатами. URA.RU направило запрос в администрацию Щучанского округа с просьбой прокомментировать информацию, на момент публикации ответ не поступил. Директор школы №1 города Щучья Павел Самохвалов комментировать ситуацию отказался. По данным базы СБИС, Павел Самохвалов занял пост директора школы №1 в декабре 2022 года. Оксана Самохвалова руководит школой №3 с февраля 2023 года. Ранее URA.RU писало, что в городе Щучье директор школы №1 написал заявление в прокуратуру на и. о. начальника отдела образования муниципального округа. Среди претензий были: неуважительное отношение к директорам, задержка стимулирующих доплат, нежелание чиновника работать с конкретными проблемами. Позже в администрации округа агентству ответили, что сведениями о жалобе директора в прокуратуру не располагают, а выплата стимулирующих доплат директорам школ производилась без задержек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Щучье Курганской области под угрозой увольнения оказался директор школы №1, который ранее жаловался на чиновника местной администрации в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования округа. «В Щучанской школе №1 снимают с должности очередного директора, второй раз за полгода. Педагоги и родители возмущены такой ситуацией. Новый директор Павел Анатольевич Самохвалов устраивает всех, за небольшой период работы успел многое сделать для улучшения образовательного процесса. Пользуется уважением среди коллег, школьников и их родителей. Директора поддерживают и другие руководители», — рассказал источник. Другой источник из педагогического сообщества Щучья сообщил, что Самохвалова вынуждают уволиться вместе с супругой, которая возглавляет школу №3. В 2022 они переехали в Щучье из Челябинска. По неподтвержденным данным, на их должности начали проводить собеседование с потенциальными кандидатами. URA.RU направило запрос в администрацию Щучанского округа с просьбой прокомментировать информацию, на момент публикации ответ не поступил. Директор школы №1 города Щучья Павел Самохвалов комментировать ситуацию отказался. По данным базы СБИС, Павел Самохвалов занял пост директора школы №1 в декабре 2022 года. Оксана Самохвалова руководит школой №3 с февраля 2023 года. Ранее URA.RU писало, что в городе Щучье директор школы №1 написал заявление в прокуратуру на и. о. начальника отдела образования муниципального округа. Среди претензий были: неуважительное отношение к директорам, задержка стимулирующих доплат, нежелание чиновника работать с конкретными проблемами. Позже в администрации округа агентству ответили, что сведениями о жалобе директора в прокуратуру не располагают, а выплата стимулирующих доплат директорам школ производилась без задержек.