В Магнитогорске силовики устроили погоню со стрельбой

30 октября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Инспекторы ДПС стреляли по колесам, чтобы остановить лихача Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) инспекторы ДПС были вынуждены воспользоваться табельным оружием, чтобы остановить пьяного лихача. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, он игнорировал все законные требования об остановке. «Инспекторы ДПС неоднократно требовали водителя остановиться, а также предупреждали о применении табельного оружия. Однако тот продолжал игнорировать распоряжения полицейских и не сбавлял скорость. Уже находясь за пределами жилой зоны, полицейские применили табельное оружие для остановки скрывавшегося транспорта: сперва произвели предупредительные выстрелы, а затем прицельные — по колесам. Машина остановилась, а водитель, попытавшийся убежать, был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что за рулем оказался нетрезвый житель поселка Форштадт. Состояние его опьянения было зафиксировано. В тому же выяснилось, что он не имел прав на управление транспортным средством. На лихача было составлено семь протоколов. Мужчину отправили под административный арест на пять суток.

В Магнитогорске (Челябинская область) инспекторы ДПС были вынуждены воспользоваться табельным оружием, чтобы остановить пьяного лихача. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, он игнорировал все законные требования об остановке. «Инспекторы ДПС неоднократно требовали водителя остановиться, а также предупреждали о применении табельного оружия. Однако тот продолжал игнорировать распоряжения полицейских и не сбавлял скорость. Уже находясь за пределами жилой зоны, полицейские применили табельное оружие для остановки скрывавшегося транспорта: сперва произвели предупредительные выстрелы, а затем прицельные — по колесам. Машина остановилась, а водитель, попытавшийся убежать, был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что за рулем оказался нетрезвый житель поселка Форштадт. Состояние его опьянения было зафиксировано. В тому же выяснилось, что он не имел прав на управление транспортным средством. На лихача было составлено семь протоколов. Мужчину отправили под административный арест на пять суток.