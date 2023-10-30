В Магнитогорске силовики устроили погоню со стрельбой

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд ГИБДД. Магнитогорск, пистолет, оружие, кобура, инспектор дпс, полицейский
Инспекторы ДПС стреляли по колесам, чтобы остановить лихача Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) инспекторы ДПС были вынуждены воспользоваться табельным оружием, чтобы остановить пьяного лихача. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, он игнорировал все законные требования об остановке.

«Инспекторы ДПС неоднократно требовали водителя остановиться, а также предупреждали о применении табельного оружия. Однако тот продолжал игнорировать распоряжения полицейских и не сбавлял скорость. Уже находясь за пределами жилой зоны, полицейские применили табельное оружие для остановки скрывавшегося транспорта: сперва произвели предупредительные выстрелы, а затем прицельные — по колесам. Машина остановилась, а водитель, попытавшийся убежать, был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что за рулем оказался нетрезвый житель поселка Форштадт. Состояние его опьянения было зафиксировано. В тому же выяснилось, что он не имел прав на управление транспортным средством. На лихача было составлено семь протоколов. Мужчину отправили под административный арест на пять суток.

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В Магнитогорске (Челябинская область) инспекторы ДПС были вынуждены воспользоваться табельным оружием, чтобы остановить пьяного лихача. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, он игнорировал все законные требования об остановке. «Инспекторы ДПС неоднократно требовали водителя остановиться, а также предупреждали о применении табельного оружия. Однако тот продолжал игнорировать распоряжения полицейских и не сбавлял скорость. Уже находясь за пределами жилой зоны, полицейские применили табельное оружие для остановки скрывавшегося транспорта: сперва произвели предупредительные выстрелы, а затем прицельные — по колесам. Машина остановилась, а водитель, попытавшийся убежать, был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что за рулем оказался нетрезвый житель поселка Форштадт. Состояние его опьянения было зафиксировано. В тому же выяснилось, что он не имел прав на управление транспортным средством. На лихача было составлено семь протоколов. Мужчину отправили под административный арест на пять суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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