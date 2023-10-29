В Перми с 30 октября по 5 ноября 2023 года будут работать два пункта вакцинации, в которых можно поставить прививку от гриппа или пневмококковой инфекции. Об этом сообщили в минздраве Пермского края.
«На этой неделе в Перми будут работать два мобильных пункта вакцинации. В ТРК „СпешиLove“ (ул. Спешилова, 114, 1-й этаж) поставить прививку можно с 11:00 до 17:00. В ТЦ „Знание“ (ул. Крупской, 42, пункт в здании ТЦ) — с 12.00 до 18.00», — сказано на сайте ведомства.
Уточняется, что ставить прививки будут всем желающим старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией врачи проведут осмотр здоровья.
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