В Екатеринбург приехал поезд, наполненный скульптурами про войну, пытки и мирную жизнь. Фото, видео

В Екатеринбург приехала иммерсивная инсталляция «Поезд Победы»

30 октября 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Скульптуры реалистичны настолько, что при беглом взгляде их можно принять за настоящих людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбург приехала первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В семи вагонах «Поезда Победы», каждый из которых посвящен определенному событию Великой Отечественной войны, можно отследить, как протекала мирная жизнь, что проживали люди на фронте и как радовались победе. На экскурсии в необычном составе побывал корреспондент URA.RU. «В свое путешествие наш состав отправился в октябре 2020 года из Москвы с Белорусского вокзала. На сегодняшний день мы уже третий год находимся в путешествии. Неоднократно проехали всю страну — от Крыма до Владивостока, мы работали на Черном море и в Тихом океане, пересекли Транссибирскую магистраль и работали на космодроме „Восточный“, посетили более 170 городов», — рассказал администратор организационного комитета «Поезд Победы» Сергей Лукша. При попадании в поезд посетителям выдают специальные наушники, в которых звучит голос актрисы Екатерины Гусевой: она рассказывает истории от лица машинистки Лидии — участницы Великой Отечественной войны. В первом вагоне показана мирная жизнь накануне войны, в следующем — плачет женщина (воплощение всех солдатских матерей) и сидят солдаты, которые направляются на фронт. Следом идет фрагмент линии укреплений, окопов и траншей на передовой в битве за Москву. Особенно пугающим выглядит экспозиция, посвященная концлагерям, где показаны пытки фашистов, истощенные тела узников и горы обуви тех, кого погубили в газовых камерах и печах. Четвертый вагон рассказывает о подвигах медсестер, труде ученых и конструкторов, благодаря которым появлялись новые самолеты, танки и оружие. Далее посетителей встречает банно-прачечные поезд, в одном из которых стоит взятый в плен генерал-фельдмаршал 6-й армии Фридрих Паулюс. Не обошли вниманием создатели и блокаду Ленинграда, штабной вагон, где показано, как рождались планы битв и сражений, и бронепоезд. Финал посвящен победе в Великой Отечественной войне, а в конце посетителей встречает пустой вагон, где каждый может присесть и прочувствовать тяжелые годы войны. Авторами проекта стала группа петербургских художников из творческой мастерской «Невский баталист». Над проектом работала команда из 70 человек, которые реконструировали тысячи исторических фотографий и создали сложные скульптурные группы. В «Поезде Победы» размещается более 4000 оригинальных реквизитов: например, для униформы и гражданского костюма использовались оригинальные предметы одежды и снаряжения 1930—1940-х годов. Несмотря на то, что поезд представляет собой музей, в нем постоянно находится поездная бригада: начальник поезда, электромеханик, проводники. Состав пробудет в Екатеринбурге до 2 ноября, затем с 3 по 4 ноября он будет находиться в Серове, после — отправится на техническое обслуживание до следующего года. Чтобы попасть на экскурсию, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбург приехала первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В семи вагонах «Поезда Победы», каждый из которых посвящен определенному событию Великой Отечественной войны, можно отследить, как протекала мирная жизнь, что проживали люди на фронте и как радовались победе. На экскурсии в необычном составе побывал корреспондент URA.RU. «В свое путешествие наш состав отправился в октябре 2020 года из Москвы с Белорусского вокзала. На сегодняшний день мы уже третий год находимся в путешествии. Неоднократно проехали всю страну — от Крыма до Владивостока, мы работали на Черном море и в Тихом океане, пересекли Транссибирскую магистраль и работали на космодроме „Восточный“, посетили более 170 городов», — рассказал администратор организационного комитета «Поезд Победы» Сергей Лукша. При попадании в поезд посетителям выдают специальные наушники, в которых звучит голос актрисы Екатерины Гусевой: она рассказывает истории от лица машинистки Лидии — участницы Великой Отечественной войны. В первом вагоне показана мирная жизнь накануне войны, в следующем — плачет женщина (воплощение всех солдатских матерей) и сидят солдаты, которые направляются на фронт. Следом идет фрагмент линии укреплений, окопов и траншей на передовой в битве за Москву. Особенно пугающим выглядит экспозиция, посвященная концлагерям, где показаны пытки фашистов, истощенные тела узников и горы обуви тех, кого погубили в газовых камерах и печах. Четвертый вагон рассказывает о подвигах медсестер, труде ученых и конструкторов, благодаря которым появлялись новые самолеты, танки и оружие. Далее посетителей встречает банно-прачечные поезд, в одном из которых стоит взятый в плен генерал-фельдмаршал 6-й армии Фридрих Паулюс. Не обошли вниманием создатели и блокаду Ленинграда, штабной вагон, где показано, как рождались планы битв и сражений, и бронепоезд. Финал посвящен победе в Великой Отечественной войне, а в конце посетителей встречает пустой вагон, где каждый может присесть и прочувствовать тяжелые годы войны. Авторами проекта стала группа петербургских художников из творческой мастерской «Невский баталист». Над проектом работала команда из 70 человек, которые реконструировали тысячи исторических фотографий и создали сложные скульптурные группы. В «Поезде Победы» размещается более 4000 оригинальных реквизитов: например, для униформы и гражданского костюма использовались оригинальные предметы одежды и снаряжения 1930—1940-х годов. Несмотря на то, что поезд представляет собой музей, в нем постоянно находится поездная бригада: начальник поезда, электромеханик, проводники. Состав пробудет в Екатеринбурге до 2 ноября, затем с 3 по 4 ноября он будет находиться в Серове, после — отправится на техническое обслуживание до следующего года. Чтобы попасть на экскурсию, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.