Свердловская область получит деньги на исполнение указа Куйвашева

Свердловская область получит 700 млн рублей на тушение природных пожаров

Федеральные деньги пойдут на компенсации региону за тушение пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Свердловская область получит почти 700 млн рублей из федерального бюджета на тушение природных пожаров. Их направят на компенсацию затрат региона во время действия режима ЧС в лесах.

«В период борьбы с лесными пожарами область по решению губернатора привлекала все силы, чтобы предотвратить распространение огня. Федеральные деньги позволят оплатить авиатушение пожаров самолетами, на это направят 492 млн рублей. За тушение лесов парашютно-десантными службами перечислят 184 млн рублей. Еще 20 млн рублей заплатят арендаторам лесных участков за предоставление людей и техники для тушения», — цитирует главу департамент информполитики главу минприроды Дениса Мамонтова.

Масштабные лесные пожары в Свердловской области в 2023 году прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Например, в рабочем поселке Сосьва лишились домов и работы десятки жителей. Также были и погибшие. Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU.