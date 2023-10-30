Свердловская область получит деньги на исполнение указа Куйвашева

Свердловская область получит 700 млн рублей на тушение природных пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПГТ Сосьва после пожара, последствия пожара в исправительной колонии. Свердловская область, сгоревший дом, пожар в частном доме, пожар в деревне
Федеральные деньги пойдут на компенсации региону за тушение пожаров Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Свердловская область получит почти 700 млн рублей из федерального бюджета на тушение природных пожаров. Их направят на компенсацию затрат региона во время действия режима ЧС в лесах.

«В период борьбы с лесными пожарами область по решению губернатора привлекала все силы, чтобы предотвратить распространение огня. Федеральные деньги позволят оплатить авиатушение пожаров самолетами, на это направят 492 млн рублей. За тушение лесов парашютно-десантными службами перечислят 184 млн рублей. Еще 20 млн рублей заплатят арендаторам лесных участков за предоставление людей и техники для тушения», — цитирует главу департамент информполитики главу минприроды Дениса Мамонтова.

Масштабные лесные пожары в Свердловской области в 2023 году прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Например, в рабочем поселке Сосьва лишились домов и работы десятки жителей. Также были и погибшие. Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская область получит почти 700 млн рублей из федерального бюджета на тушение природных пожаров. Их направят на компенсацию затрат региона во время действия режима ЧС в лесах. «В период борьбы с лесными пожарами область по решению губернатора привлекала все силы, чтобы предотвратить распространение огня. Федеральные деньги позволят оплатить авиатушение пожаров самолетами, на это направят 492 млн рублей. За тушение лесов парашютно-десантными службами перечислят 184 млн рублей. Еще 20 млн рублей заплатят арендаторам лесных участков за предоставление людей и техники для тушения», — цитирует главу департамент информполитики главу минприроды Дениса Мамонтова. Масштабные лесные пожары в Свердловской области в 2023 году прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Например, в рабочем поселке Сосьва лишились домов и работы десятки жителей. Также были и погибшие. Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...