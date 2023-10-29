В Кургане на перекрестке, где водители запутались, установили новый знак. Видео

30 октября 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

В Кургане установили новый знак, чтобы убрать противоречие с разметкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на шоссе Тюнина установили новый дорожный знак рядом с тем, который ранее запутал автомобилистов. Вместе со знаком о расширении дороги там поставили указатели с разрешенными направлениями движения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, заметивший новый знак. «Старый знак, который водители назвали противоречивым, не убрали. Рядом с ним теперь поставили знак 5.15.1 „Направления движения по полосам“», — передает корреспондент. Журналист URA.RU обратилась за комментарием в городское управление Госавтоинспекции. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария от курганского управления ГИБДД. Ранее URA.RU писало, что курганцы путались из-за противоречивых указателей на шоссе Тюнина. Водители обратили внимание на новую разметку на трассе, которая противоречила знаку.

В Кургане на шоссе Тюнина установили новый дорожный знак рядом с тем, который ранее запутал автомобилистов. Вместе со знаком о расширении дороги там поставили указатели с разрешенными направлениями движения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, заметивший новый знак. «Старый знак, который водители назвали противоречивым, не убрали. Рядом с ним теперь поставили знак 5.15.1 „Направления движения по полосам“», — передает корреспондент. Журналист URA.RU обратилась за комментарием в городское управление Госавтоинспекции. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария от курганского управления ГИБДД. Ранее URA.RU писало, что курганцы путались из-за противоречивых указателей на шоссе Тюнина. Водители обратили внимание на новую разметку на трассе, которая противоречила знаку.