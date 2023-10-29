29 октября 2023

В Кургане на перекрестке, где водители запутались, установили новый знак. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган , дорожный знак
В Кургане установили новый знак, чтобы убрать противоречие с разметкой Фото:

В Кургане на шоссе Тюнина установили новый дорожный знак рядом с тем, который ранее запутал автомобилистов. Вместе со знаком о расширении дороги там поставили указатели с разрешенными направлениями движения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, заметивший новый знак.

«Старый знак, который водители назвали противоречивым, не убрали. Рядом с ним теперь поставили знак 5.15.1 „Направления движения по полосам“», — передает корреспондент.

Журналист URA.RU обратилась за комментарием в городское управление Госавтоинспекции. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария от курганского управления ГИБДД.

Ранее URA.RU писало, что курганцы путались из-за противоречивых указателей на шоссе Тюнина. Водители обратили внимание на новую разметку на трассе, которая противоречила знаку.

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В Кургане на шоссе Тюнина установили новый дорожный знак рядом с тем, который ранее запутал автомобилистов. Вместе со знаком о расширении дороги там поставили указатели с разрешенными направлениями движения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, заметивший новый знак. «Старый знак, который водители назвали противоречивым, не убрали. Рядом с ним теперь поставили знак 5.15.1 „Направления движения по полосам“», — передает корреспондент. Журналист URA.RU обратилась за комментарием в городское управление Госавтоинспекции. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария от курганского управления ГИБДД. Ранее URA.RU писало, что курганцы путались из-за противоречивых указателей на шоссе Тюнина. Водители обратили внимание на новую разметку на трассе, которая противоречила знаку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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