В челябинском селе при пожаре в доме взорвался газовый баллон. Фото

В селе Багаряк Челябинской области сгорел дом с баней

30 октября 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Пожар уничтожил дом, баню и надворные постройки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В селе Багаряк Каслинского района Челябинской области сгорел дом с баней и надворными постройками. Очевидцы слышали звук взрыва газового баллона, сообщили на профильной странице восьмого пожарно-спасательного отряда региона. «Около полуночи в селе Багаряк (Каслинский район) на улице Урицкого произошел пожар. Со слов заявителей, горит дом и соседние строения, также они слышали взрыв газового баллона», — уточнили пожарные на профильной странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Огнеборцы уточнили, что к месту вызова были направлены силы и средства 60 пожарно-спасательной части, а также пожарных частей № 260 и № 222. На месте пожарные обнаружили открытое горение дома, бани и надворных построек. Владелец домовладения находился на улице. «Угрозы распространения огня на соседние дома и постройки не было. Огонь удалось локализовать во втором часу ночи. Причина пожара устанавливается», — пояснили в ведомстве. Обновлено в 15:05 По данным пресс-службы регионального МЧС, этот пожар произошел 22 октября. С угрозой для жизни пожарные эвакуировали семь газовых баллонов, все целые. В МЧС уточнили, что очевидцы, по всей видимости, приняли за хлопок баллона шифер, который тоже довольно громко ведет себя при пожаре. Дом с баней и надворными постройками загорелся около полуночи Сообщество «8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧО» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-71388462_12263 Пожар удалось локализовать во втором часу ночи Сообщество «8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧО» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-71388462_12263 Владелец дома не пострадал Сообщество «8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧО» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-71388462_12263

В селе Багаряк Каслинского района Челябинской области сгорел дом с баней и надворными постройками. Очевидцы слышали звук взрыва газового баллона, сообщили на профильной странице восьмого пожарно-спасательного отряда региона. «Около полуночи в селе Багаряк (Каслинский район) на улице Урицкого произошел пожар. Со слов заявителей, горит дом и соседние строения, также они слышали взрыв газового баллона», — уточнили пожарные на профильной странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Огнеборцы уточнили, что к месту вызова были направлены силы и средства 60 пожарно-спасательной части, а также пожарных частей № 260 и № 222. На месте пожарные обнаружили открытое горение дома, бани и надворных построек. Владелец домовладения находился на улице. «Угрозы распространения огня на соседние дома и постройки не было. Огонь удалось локализовать во втором часу ночи. Причина пожара устанавливается», — пояснили в ведомстве. Обновлено в 15:05 По данным пресс-службы регионального МЧС, этот пожар произошел 22 октября. С угрозой для жизни пожарные эвакуировали семь газовых баллонов, все целые. В МЧС уточнили, что очевидцы, по всей видимости, приняли за хлопок баллона шифер, который тоже довольно громко ведет себя при пожаре.