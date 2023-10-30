В селе Багаряк Каслинского района Челябинской области сгорел дом с баней и надворными постройками. Очевидцы слышали звук взрыва газового баллона, сообщили на профильной странице восьмого пожарно-спасательного отряда региона.
«Около полуночи в селе Багаряк (Каслинский район) на улице Урицкого произошел пожар. Со слов заявителей, горит дом и соседние строения, также они слышали взрыв газового баллона», — уточнили пожарные на профильной странице отряда в соцсети «ВКонтакте».
Огнеборцы уточнили, что к месту вызова были направлены силы и средства 60 пожарно-спасательной части, а также пожарных частей № 260 и № 222. На месте пожарные обнаружили открытое горение дома, бани и надворных построек. Владелец домовладения находился на улице.
«Угрозы распространения огня на соседние дома и постройки не было. Огонь удалось локализовать во втором часу ночи. Причина пожара устанавливается», — пояснили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
По данным пресс-службы регионального МЧС, этот пожар произошел 22 октября. С угрозой для жизни пожарные эвакуировали семь газовых баллонов, все целые. В МЧС уточнили, что очевидцы, по всей видимости, приняли за хлопок баллона шифер, который тоже довольно громко ведет себя при пожаре.
Дом с баней и надворными постройками загорелся около полуночи
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Пожар удалось локализовать во втором часу ночи
Сообщество «8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧО» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-71388462_12263
Владелец дома не пострадал
Сообщество «8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧО» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-71388462_12263
В селе Багаряк Каслинского района Челябинской области сгорел дом с баней и надворными постройками. Очевидцы слышали звук взрыва газового баллона, сообщили на профильной странице восьмого пожарно-спасательного отряда региона. «Около полуночи в селе Багаряк (Каслинский район) на улице Урицкого произошел пожар. Со слов заявителей, горит дом и соседние строения, также они слышали взрыв газового баллона», — уточнили пожарные на профильной странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Огнеборцы уточнили, что к месту вызова были направлены силы и средства 60 пожарно-спасательной части, а также пожарных частей № 260 и № 222. На месте пожарные обнаружили открытое горение дома, бани и надворных построек. Владелец домовладения находился на улице. «Угрозы распространения огня на соседние дома и постройки не было. Огонь удалось локализовать во втором часу ночи. Причина пожара устанавливается», — пояснили в ведомстве. Обновлено в 15:05 По данным пресс-службы регионального МЧС, этот пожар произошел 22 октября. С угрозой для жизни пожарные эвакуировали семь газовых баллонов, все целые. В МЧС уточнили, что очевидцы, по всей видимости, приняли за хлопок баллона шифер, который тоже довольно громко ведет себя при пожаре.