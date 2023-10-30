В челябинском селе при пожаре в доме взорвался газовый баллон. Фото

В селе Багаряк Челябинской области сгорел дом с баней
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на улице Рабочая. Тюмень , пожар, тушение пожара, пожарные
Пожар уничтожил дом, баню и надворные постройки Фото:

В селе Багаряк Каслинского района Челябинской области сгорел дом с баней и надворными постройками. Очевидцы слышали звук взрыва газового баллона, сообщили на профильной странице восьмого пожарно-спасательного отряда региона.

«Около полуночи в селе Багаряк (Каслинский район) на улице Урицкого произошел пожар. Со слов заявителей, горит дом и соседние строения, также они слышали взрыв газового баллона», — уточнили пожарные на профильной странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Огнеборцы уточнили, что к месту вызова были направлены силы и средства 60 пожарно-спасательной части, а также пожарных частей № 260 и № 222. На месте пожарные обнаружили открытое горение дома, бани и надворных построек. Владелец домовладения находился на улице.

«Угрозы распространения огня на соседние дома и постройки не было. Огонь удалось локализовать во втором часу ночи. Причина пожара устанавливается», — пояснили в ведомстве.

Обновлено в 15:05

По данным пресс-службы регионального МЧС, этот пожар произошел 22 октября. С угрозой для жизни пожарные эвакуировали семь газовых баллонов, все целые. В МЧС уточнили, что очевидцы, по всей видимости, приняли за хлопок баллона шифер, который тоже довольно громко ведет себя при пожаре.

Дом с баней и надворными постройками загорелся около полуночи
Дом с баней и надворными постройками загорелся около полуночи
Пожар удалось локализовать во втором часу ночи
Пожар удалось локализовать во втором часу ночи
Владелец дома не пострадал
Владелец дома не пострадал

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Багаряк Каслинского района Челябинской области сгорел дом с баней и надворными постройками. Очевидцы слышали звук взрыва газового баллона, сообщили на профильной странице восьмого пожарно-спасательного отряда региона. «Около полуночи в селе Багаряк (Каслинский район) на улице Урицкого произошел пожар. Со слов заявителей, горит дом и соседние строения, также они слышали взрыв газового баллона», — уточнили пожарные на профильной странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Огнеборцы уточнили, что к месту вызова были направлены силы и средства 60 пожарно-спасательной части, а также пожарных частей № 260 и № 222. На месте пожарные обнаружили открытое горение дома, бани и надворных построек. Владелец домовладения находился на улице. «Угрозы распространения огня на соседние дома и постройки не было. Огонь удалось локализовать во втором часу ночи. Причина пожара устанавливается», — пояснили в ведомстве. Обновлено в 15:05 По данным пресс-службы регионального МЧС, этот пожар произошел 22 октября. С угрозой для жизни пожарные эвакуировали семь газовых баллонов, все целые. В МЧС уточнили, что очевидцы, по всей видимости, приняли за хлопок баллона шифер, который тоже довольно громко ведет себя при пожаре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...