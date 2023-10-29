Олимпийская чемпионка уволилась из мэрии курганского города через полгода работы

30 октября 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Алла Важенина возглавляла комитет по физкультуре с мая Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Олимпийская чемпионка Алла Важенина уволилась с поста руководителя комитета по физической культуре, спорту и туризму города Шадринска Курганской области. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с политической сферой. В мэрии информацию подтвердили. «Алла Ивановна уволилась по собственному желанию. Временно исполняет обязанности ее заместитель Елена Соколова. В пятницу был последний рабочий день», — рассказали в мэрии. По данным источника, Важенину пригласили в другой регион, предложив зарплату, которая была в пять раз выше нынешней. В шадринской мэрии, по словам источника, Важенина получала 30 тысяч рублей в месяц. В документах областного правительства указано, что зарплата для муниципальных служащих в регионе, к которым относилась Важенина, не индексировалась с 2009 года. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей комитета по номеру телефона, указанному в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Важенина возглавила комитет в мае. Она является обладательницей золотой медали на Олимпийских игр в Пекине и серебряной медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в японской Кандзаве. В 2018 году она стала директором Областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы.

Олимпийская чемпионка Алла Важенина уволилась с поста руководителя комитета по физической культуре, спорту и туризму города Шадринска Курганской области. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с политической сферой. В мэрии информацию подтвердили. «Алла Ивановна уволилась по собственному желанию. Временно исполняет обязанности ее заместитель Елена Соколова. В пятницу был последний рабочий день», — рассказали в мэрии. По данным источника, Важенину пригласили в другой регион, предложив зарплату, которая была в пять раз выше нынешней. В шадринской мэрии, по словам источника, Важенина получала 30 тысяч рублей в месяц. В документах областного правительства указано, что зарплата для муниципальных служащих в регионе, к которым относилась Важенина, не индексировалась с 2009 года. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей комитета по номеру телефона, указанному в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Важенина возглавила комитет в мае. Она является обладательницей золотой медали на Олимпийских игр в Пекине и серебряной медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в японской Кандзаве. В 2018 году она стала директором Областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы.