Губернатор ЯНАО Артюхов отменил налоговые отчисления для награжденных ямальцев

В ЯНАО не будут удерживаться налоговые отчисления с единовременной выплаты, которая полагается жителям при награждении региональными наградами. Это следует из постановления, подписанного губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.
«Постановлением вносятся изменения в порядки, предусматривающие награды автономного округа в части закрепления определенного размера выплаты, которую получает награждаемый. После изменений получателю будет перечисляться вся сумма в полном объеме, без удержания налога», — прокомментировала пресс-служба губернатора постановление, опубликованное на официальном сайте 30 октября.
В целом единовременная выплата почти ко всем региональным наградам останется неизменной, но эта сумма не будет облагаться налогом. При награждении Почетной грамотой губернатора ЯНАО размер наградной выплаты уменьшится с 28 тысяч 736 рублей до 25 тысяч рублей.
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