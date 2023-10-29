29 октября 2023
28 октября 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов отменил налоговые отчисления для награжденных ямальцев

Глава ЯНАО Артюхов отменил удержание налогов с наградных выплат
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские пресс-подходы на совещании перед Госсоветом. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов отменил налоговые отчисления с единовременной выплаты для награжденных Фото:

В ЯНАО не будут удерживаться налоговые отчисления с единовременной выплаты, которая полагается жителям при награждении региональными наградами. Это следует из постановления, подписанного губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.

«Постановлением вносятся изменения в порядки, предусматривающие награды автономного округа в части закрепления определенного размера выплаты, которую получает награждаемый. После изменений получателю будет перечисляться вся сумма в полном объеме, без удержания налога», — прокомментировала пресс-служба губернатора постановление, опубликованное на официальном сайте 30 октября.

В целом единовременная выплата почти ко всем региональным наградам останется неизменной, но эта сумма не будет облагаться налогом. При награждении Почетной грамотой губернатора ЯНАО размер наградной выплаты уменьшится с 28 тысяч 736 рублей до 25 тысяч рублей.

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В ЯНАО не будут удерживаться налоговые отчисления с единовременной выплаты, которая полагается жителям при награждении региональными наградами. Это следует из постановления, подписанного губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. «Постановлением вносятся изменения в порядки, предусматривающие награды автономного округа в части закрепления определенного размера выплаты, которую получает награждаемый. После изменений получателю будет перечисляться вся сумма в полном объеме, без удержания налога», — прокомментировала пресс-служба губернатора постановление, опубликованное на официальном сайте 30 октября. В целом единовременная выплата почти ко всем региональным наградам останется неизменной, но эта сумма не будет облагаться налогом. При награждении Почетной грамотой губернатора ЯНАО размер наградной выплаты уменьшится с 28 тысяч 736 рублей до 25 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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