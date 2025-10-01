01 октября 2025

Ямальский мэр присоединился к вакцинации против гриппа. Фото

Глава города Губкинский Бандурко призвал горожан прививаться от гриппа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Бандурко призвал губкинцев пройти вакцинацию от гриппа
Андрей Бандурко призвал губкинцев пройти вакцинацию от гриппа Фото:

Мэр города Губкинский (ЯНАО) Андрей Бандурко принял участие в прививочной кампании против гриппа и публично призвал горожан последовать его примеру. Об этом глава сообщил в своем telegram-канале. 

«Прививаюсь от гриппа каждый год, времени болеть нет. И вам, губкинцы, советую позаботиться о своем здоровье, особенно в межсезонье!» — заявил Андрей Бандурко. 

Ранее URA.RU сообщало, как обезопасить себя от гриппа и ОРВИ. А также что в ЯНАО увеличилось количество заразившихся ОРВИ. За 38-ю неделю — с 15 по 21 сентября выявлено 6254 заболевших. 

Главы Губкинского привился от гриппа
Главы Губкинского привился от гриппа
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр города Губкинский (ЯНАО) Андрей Бандурко принял участие в прививочной кампании против гриппа и публично призвал горожан последовать его примеру. Об этом глава сообщил в своем telegram-канале.  «Прививаюсь от гриппа каждый год, времени болеть нет. И вам, губкинцы, советую позаботиться о своем здоровье, особенно в межсезонье!» — заявил Андрей Бандурко.  Ранее URA.RU сообщало, как обезопасить себя от гриппа и ОРВИ. А также что в ЯНАО увеличилось количество заразившихся ОРВИ. За 38-ю неделю — с 15 по 21 сентября выявлено 6254 заболевших. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...