Андрей Бандурко призвал губкинцев пройти вакцинацию от гриппа
Мэр города Губкинский (ЯНАО) Андрей Бандурко принял участие в прививочной кампании против гриппа и публично призвал горожан последовать его примеру. Об этом глава сообщил в своем telegram-канале.
«Прививаюсь от гриппа каждый год, времени болеть нет. И вам, губкинцы, советую позаботиться о своем здоровье, особенно в межсезонье!» — заявил Андрей Бандурко.
Ранее URA.RU сообщало, как обезопасить себя от гриппа и ОРВИ. А также что в ЯНАО увеличилось количество заразившихся ОРВИ. За 38-ю неделю — с 15 по 21 сентября выявлено 6254 заболевших.
