Спортсменки, блогеры и учителя: кто представлен в финале конкурса «Мисс Россия 2025»

Уже 4 октября на сцене концертного зала Barvikha Luxury Village состоится финальное шоу, в рамках которого будет объявлено имя новой обладательницы титула «Мисс Россия 2025». В последний этап престижного конкурса вышли 50 участниц, отличившихся не только внешней привлекательностью, но и достижениями в образовании, спорте, творчестве и профессиональной деятельности.
В нынешнем году организаторы «Мисс Россия» зафиксировали рекордное количество заявок — свыше 90 тысяч девушек со всех регионов страны выразили желание побороться за корону. Некоторые из них уже получили признание публики во время региональных этапов, другие проявили себя на Большом Открытом кастинге, который прошел в Москве летом текущего года.
Победительнице национального конкурса достанется корона, изготовленная ведущим ювелирным домом Mercury, денежная премия в размере одного миллиона рублей, а также возможность представить Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», который состоится в ноябре 2025 года в Таиланде. Кто поборется за главный титул в этом году — в материале URA.RU.
Милана Шувалова, 18 лет
Милана Шувалова родом из Тольятти. Ее основные хобби — пилатес, йога и изучение иностранных языков. По словам девушки, толчком к началу модельной карьеры стал семейный ужин: во время беседы она в шутку выразила мысль о том, что могла бы попробовать себя на подиуме. До этого момента Милана не рассматривала подобную возможность всерьез, однако уже на следующий день отправила анкету в одно из местных модельных агентств, где ее кандидатуру одобрили.
Лиана Табульдина, 22 года
Лиана Табульдина из Новосергиевки начала карьеру модели в 14 лет после того, как получила предложение от одного из ведущих агентств через социальные сети. Пройдя кастинг и обучение в модельной школе, она подписала контракт с агентством.
Позднее Лиана переехала в Оренбург, где окончила медицинский колледж и начала работать фармацевтом, одновременно обучаясь в медицинском университете. Она рассказала, что планирует связать свою профессиональную деятельность с медициной, хотя не исключает продолжения модельной карьеры.
На конкурсе национальных костюмов Табульдина представила символ Оренбуржья — пуховый плато. Специально для нее мастера фабрики изготовили уникальное платье вручную.
Анна Степанова, 18 лет
Анна Степанова родилась в Марий Эл и сейчас строит карьеру преподавателя, уделяя особое внимание работе с детьми. В свободное время она занимается бегом и читает литературу по психологии. По словам девушки, несмотря на серьезную конкуренцию, она уверена в своих силах и собирается сохранять спокойствие в любых стрессовых ситуациях.
Дина Сафина, 23 года
Дина Сафина родилась в семье юристов. С ранних лет она занималась музыкой, хореографией и актерским мастерством. Школу окончила с золотой медалью, после чего поступила в Нью-Йоркский университет, который, по ее словам, столь же престижен, как и Гарвард. В университете Сафина изучала режиссуру, маркетинг, продюсирование, бизнес в индустрии развлечений, а также проходила юридические курсы в сфере музыки и кино. Окончив вуз с отличием и получив степень бакалавра искусств и бизнеса, Дина год работала в США, а затем вернулась в Россию.
«Я очень рада вернуться на родину. Здесь уникальные возможности, богатая культура и неповторимая русская душа», — заявила Сафина. Она призналась, что своей самой необычной чертой считает развитую интуицию. Так, однажды она говорила о Марке Цукерберге по пути на мероприятие, и миллиардер неожиданно появился там, хотя его не ждали.
Мария Рыткина, 23 года
Мария Рыткина, 23-летний педагог, ранее работала с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В финал конкурса «Мисс Россия» она прошла благодаря открытому кастингу, причем это была уже вторая попытка принять участие — на этот раз успешная.
По словам Рыткиной, выйти в число пятидесяти лучших ей помогла искренность. «Я поделилась с членами жюри своими жизненными целями и ценностями, рассказала о том, чем занимаюсь каждый день. Оставалась собой — считаю, это всегда заметно и высоко оценивается», — отметила участница.
Рыткина характеризует свой родной Ханты-Мансийск как «уютный северный город в окружении тайги», не похожий на другие населенные пункты. «Если меня спрашивают о необычных направлениях для путешествий, я рекомендую Ханты-Мансийск. Здесь живописные леса, а зимой температура может опускаться до минус 50 градусов», — поделилась она.
Алина Плахотнюк, 19 лет
Алина Плахотнюк, уроженка Керчи, начала свою карьеру в модельном бизнесе в возрасте 15 лет. За последние четыре года она стала участницей 13 конкурсов красоты, по итогам которых получила 15 корон. Недавно Алина вернулась из Албании, где представляла Россию на международном конкурсе The Miss Globe («Мисс Земной шар»), войдя в число пятнадцати лучших участниц.
Виктория Младова, 21 год
Виктория Младова родом из Ярославля. Девушка обладает невероятной грацией, так как в прошлом занималась художественной гимнастикой. Поэтому как минимум одно преимущество перед соперницами у нее уже есть. Сейчас Виктория учится на тренера, а на кастинге представляла членам жюри идею своего благотворительного проекта.
Елизавета Маслова, 18 лет
Елизавета Маслова родилась в Донецке в семье с пятью детьми, где она третья по старшинству. Сейчас она учится на втором курсе Новочеркасского политехнического института по специальности «Государственная и муниципальная служба».
Детство Елизаветы было непростым. В начале 2025 года она опубликовала видео с пачкой испорченных евро и рассказала, что ее отец занимался незаконным бизнесом. В 2010 году он, опасаясь преследования, закопал миллион евро, а затем ушел из семьи, не оставив детям средств. Позже мать Елизаветы сообщила ей о спрятанных деньгах, но купюры оказались непригодны — они сгнили и были выброшены. «Как деньги пришли, так и ушли. Мы не жалеем», — отметила она.
Творческие способности проявились у Елизаветы еще в детстве: с девяти лет она снимала юмористические ролики, создавала образ «бабушки Веры». Со временем число подписчиков достигло 200 тысяч, что позволило ей зарабатывать на рекламе, а совместные видео с матерью стали собирать миллионы просмотров.
Екатерина Мартынова, 20 лет
Екатерина Мартынова родом из Чебоксар. В свободное время она увлекается спортом и рисованием. Девушка призналась, что перед финалом конкурса испытывает сильное волнение, однако рассчитывает произвести впечатление на жюри своей улыбкой. По ее словам, именно улыбка показывает, что девушка уверенна в себе.
Виктория Макарова, 20 лет
Виктория Макарова является студенткой третьего курса факультета гостиничного бизнеса. Одновременно с учебой она строит карьеру модели. В числе ее профессиональных достижений — участие в показе модного дома Chanel и фотосессии для журнала Elle. Помимо этого, Виктория заключала международные контракты: работала моделью во Вьетнаме и Китае, а также принимала участие в крупном автосалоне в Чэнду.
В рамках конкурса талантов она представила танцевальный номер с элементами румбы, который, по ее словам, отражает историю любви и искренних чувств. На состязании национальных костюмов Макарова предстала в женском облачении эпохи Петра I. Как отметила сама участница, такой выбор обусловлен ее интересом к петровскому времени, а также парку «Дубки» в Сестрорецке — ее родном городе, где когда-то дамы носили аналогичные наряды.
Дарья Либина, 21 год
Дарья Либина родом из Кировска. После окончания школы она переехала в Ульяновск. В 21 год девушка завоевала титулы «Мисс семи Континентов 2025», «Мисс Симбирск 2025», «Мисс УлГУ 2024», а также стала «Вице-Мисс Ульяновск 2024» и «Мисс Студенчество Ульяновская область 2024».
Дарья активно участвует в жизни УлГУ: она возглавляет студенческий актив Музея истории университета и руководит пресс-службой профкома. С детства занимается художественной гимнастикой, сейчас развивается в танцах и осваивает сферу медиа. В 2025 году она вошла в число участниц конкурса «Мисс Россия». По данным из социальных сетей, Дарья также увлекается фотографией и проводит фотосессии для знакомых.
Алена Лесняк, 20 лет
Алена Лесняк поступила в модельную школу в 14 лет, а уже через три года стала режиссером-постановщиком международного конкурса красоты Global Model of the World в Турции и «Мисс Туризм Крыма». В настоящее время она учится в магистратуре РТУ МИРЭА, окончив бакалавриат по направлению «Инноватика» с отличием. В Москве Алена совмещает учебу с модельной карьерой, в том числе работает грид-герл на авто- и мотогонках, сопровождая пилотов к старту.
Аделия Лапова, 20 лет
Аделия Лапова является уроженкой Нового Уренгоя. О таких людях обычно говорят, что у них с уровнем ферритина все в норме — энергии ей не занимать. Благодаря своей активности Аделия успевает реализовать себя в самых разных сферах. В настоящее время она обучается в Санкт-Петербурге по специальности «разработка месторождений», занимает должность старосты учебной группы, возглавляет университетскую команду по водному поло, успешно ведет собственный блог и увлекается бегом.
Полина Лавренюк, 20 лет
Полина Лавренюк родом из Челябинска. В разные годы ей предлагали участвовать в конкурсе «Мисс Россия», но она решилась только сейчас, чтобы выйти за рамки привычного. По словам Полины, самым трудным в подготовке к финалу были ранние подъемы, однако вскоре она привыкла вставать в 7 утра и начинать день с тренировки.
Альбина Колчугина, 18 лет
Альбина Колчугина является уроженкой Калуги. Среди ее интересов — классическая хореография, литература и кулинарное искусство. В своем родном городе она завершила обучение в престижном лицее, а в настоящее время получает образование по специальности «стоматология» в одном из вузов Москвы.
Дарья Заманская, 21 год
Дарья Заманская — дочь известного баскетболиста Игоря Заманского. Еще в юном возрасте она проявила себя в волейболе. Уже в 15 лет она завоевала бронзу на чемпионате Европы среди девушек, а к 17 годам стала обладательницей бронзы молодежного чемпионата мира и победила на мировом первенстве среди девушек.
За свою недолгую карьеру Дарья получила 15 различных наград в сборных и клубах. В 2024 году из-за проблем со здоровьем она завершила спортивную деятельность. Ее решение поддержал ее молодой человек, волейболист Михаил Лабинский из «Зенит-Казань». Сейчас Дарья занимается моделингом, ее рост — 185 сантиметров, что выше параметров супермодели Клаудии Шифер.
Альберта Абдрахманова, 18 лет
18-летняя Альберта Абдрахманова окончила медицинский лицей, занимается народными танцами, рукоделием и кулинарией, любит путешествовать. Несмотря на юный возраст, она уже преподает в модельной школе.
Альберта участвует в конкурсе не только ради себя, но и чтобы исполнить мечту младшего брата, который занимается хоккеем. Перед отъездом он попросил ее привезти с конкурса микроавтобус, чтобы семья могла ездить на его турниры. В случае победы часть приза Альберта планирует потратить на учебу, а оставшуюся сумму — на покупку микроавтобуса.
Анастасия Венза, 22 года
Анастасия Венза начала работать моделью в 13 лет. Тогда ее заметил известный модельер Вячеслав Зайцев и пригласил в агентство. Она неоднократно участвовала в показах Moscow Fashion Week и закрытых мероприятиях самого Зайцева. Благодаря своей яркой внешности и целеустремленности, Венза сотрудничала с такими международными брендами, как H&M, Uniqlo и Shiseido.
Несмотря на успехи в модельной индустрии, Анастасия решила получить медицинское образование и в настоящее время учится на хирурга в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова. Помимо этого, она интересуется нутрициологией и публикует экспертные материалы по данной теме в газете «Спорт-экспресс».
Аделина Вертунова, 20 лет
В числе участниц нынешнего конкурса «Мисс Россия» оказалось значительное количество девушек, занимающихся спортом. Так, Аделина Вертунова с ранних лет занималась фигурным катанием и удостоилась звания кандидата в мастера спорта в этой дисциплине. В настоящее время она работает тренером, готовя юных спортсменов к высоким достижениям.
Екатерина Гайнуллина, 21 год
21-летняя Екатерина Гайнуллина из Казани стала финалисткой конкурса «Мисс Россия» после завершения спортивной карьеры в художественной гимнастике. Она прошла несколько этапов отбора и оказалась в финале.
Сейчас девушка совмещает участие в конкурсе с учебой в магистратуре и продолжает тренироваться. В будущем она мечтает о съемках в кино, любимой профессии и крепкой семье. Екатерина черпает вдохновение в общении с близкими и на природе, а другим девушкам советует не бояться принимать участие в конкурсах ради уникального опыта.
Виктория Григорова, 21 год
Виктория Григорова — уроженка Тамбовской области. Девушка обладает яркой и запоминающейся внешностью. Благодаря своей привлекательности девушка могла бы в будущем стать светской львицей. Однако сама Виктория отмечает, что предпочитает проводить время дома, увлекаясь вязанием и другими видами рукоделия.
Виктория Догаева, 23 года
Виктория Догаева — эколог по профессии, которой на данный момент 23 года. Родом она из Ставропольского края, однако после окончания школы переехала в Москву для получения высшего образования. Интерес к модельной индустрии проявился у нее еще в подростковом возрасте, когда она впервые попробовала себя в съемках. В 2021 году вместе с сестрой Догаева приняла участие в конкурсе «Мисс Москва».
После этого события Виктория поставила перед собой цель побороться за титул «Мисс Россия». В 2025 году она приняла решение пройти кастинг на этот конкурс.
Анна Жуликова, 23 года
Анна Жуликова из Тулы увлекается шитьем и ранее создавала одежду только для себя и подруг. В начале 2025 года она решила превратить хобби в бизнес и стала принимать заказы. Сейчас доход невысокий, но в случае победы в конкурсе Жуликова планирует вложить выигрыш в развитие ателье.
Валерия Зайцева, 18 лет
Валерия Зайцева из Пскова известна своей страстью к экстремальным видам спорта. Она не только увлекается вейкбордингом, но и регулярно принимает участие в соревнованиях по этому направлению. Прошлогодний кастинг в финал конкурса «Мисс Россия» Зайцева успешно преодолела, однако на тот момент ей было всего 17 лет, поэтому девушке пришлось подождать еще один год, прежде чем получить возможность побороться за главный титул.
