Ученые утверждают, что северное сияние возникает из-за мощных вспышек на Солнце
В ночь с 1 на 2 октября жители Салехарда стали свидетелями яркого северного сияния. Кадры природного явления распространились в соцсетях и были опубликованы в официальном telegram-канале администрации города.
«Жители делятся кадрами невероятного — над городом раскинулось северное сияние. Небо сияет красками, и кажется, будто это и есть настоящая магия Севера», — говорится в telegram-канале мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Ямала смогут наблюдать северное сияние в первые недели октября. Причиной такого атмосферного явления стала вспышка на Солнце.
