01 октября 2025

Жители Салехарда наблюдали в небе редкое природное явление. Видео

Северное сияние окрасило небо над Салехардом
© Служба новостей «URA.RU»
Ученые утверждают, что северное сияние возникает из-за мощных вспышек на Солнце
Ученые утверждают, что северное сияние возникает из-за мощных вспышек на Солнце Фото:

В ночь с 1 на 2 октября жители Салехарда стали свидетелями яркого северного сияния. Кадры природного явления распространились в соцсетях и были опубликованы в официальном telegram-канале администрации города.

«Жители делятся кадрами невероятного — над городом раскинулось северное сияние. Небо сияет красками, и кажется, будто это и есть настоящая магия Севера», — говорится в telegram-канале мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Ямала смогут наблюдать северное сияние в первые недели октября. Причиной такого атмосферного явления стала вспышка на Солнце.  

© Служба новостей «URA.RU»
