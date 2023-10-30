Губернатор Севастополя объявил о мобилизации экстренных служб 30 октября 2023 в 15:11 Размер текста - 17 + Михаил Развожаев привел экстренные службы в боевую готовность Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Севастополе мобилизовали все экстренные службы. Также в городе работает система противовоздушной обороны, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев. «В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал Михаил Развожаев в telegram-канале. Также из-за объявления тревоги в Севастополе в Крыму появилось соответствующее уведомление, однако советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что тревога на крымской территории была объявлена по ошибке. «В Крыму тревога не объявлялась», — сообщил он. В Севастополе мобилизовали все экстренные службы. Также в городе работает система противовоздушной обороны, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев. «В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал Михаил Развожаев в telegram-канале. Также из-за объявления тревоги в Севастополе в Крыму появилось соответствующее уведомление, однако советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что тревога на крымской территории была объявлена по ошибке. «В Крыму тревога не объявлялась», — сообщил он. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям