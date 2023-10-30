Губернатор Севастополя объявил о мобилизации экстренных служб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, развожаев михаил
Михаил Развожаев привел экстренные службы в боевую готовность Фото:

В Севастополе мобилизовали все экстренные службы. Также в городе работает система противовоздушной обороны, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал Михаил Развожаев в telegram-канале.

Также из-за объявления тревоги в Севастополе в Крыму появилось соответствующее уведомление, однако советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что тревога на крымской территории была объявлена по ошибке. «В Крыму тревога не объявлялась», — сообщил он.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Севастополе мобилизовали все экстренные службы. Также в городе работает система противовоздушной обороны, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев. «В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал Михаил Развожаев в telegram-канале. Также из-за объявления тревоги в Севастополе в Крыму появилось соответствующее уведомление, однако советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что тревога на крымской территории была объявлена по ошибке. «В Крыму тревога не объявлялась», — сообщил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...