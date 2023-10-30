Губернатор Севастополя объявил о мобилизации экстренных служб

Михаил Развожаев привел экстренные службы в боевую готовность
В Севастополе мобилизовали все экстренные службы. Также в городе работает система противовоздушной обороны, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности», —
Также из-за объявления тревоги в Севастополе в Крыму появилось соответствующее уведомление, однако советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что тревога на крымской территории была объявлена по ошибке. «В Крыму тревога не объявлялась», — сообщил он.
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