ТАСС подтвердило назначение нового командующего группировкой «Днепр»

По информации от военкоров, новым командующим группировкой «Днепр» стал Михаил Теплинский
Военкоры подтвердили информацию о назначении нового командующего группировкой «Днепр». Им стал командующий ВДВ Михаил Теплинский. Об этом сообщил ТАСС.
«Командующий ВДВ, замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр», — передает ТАСС слова источника в военных кругах. Известно, что ранее командующим группировкой был генерал-полковник Олег Макаревич.
Ранее российские военкоры сообщали о смене командующего группировкой «Днепр». Информация не была официально подтверждена. Олег Макаревич был снять с должности. Вместо него назначен Михаил Теплинский.
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