ТАСС подтвердило назначение нового командующего группировкой «Днепр» 30 октября 2023 в 15:53 Размер текста - 17 + По информации от военкоров, новым командующим группировкой «Днепр» стал Михаил Теплинский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военкоры подтвердили информацию о назначении нового командующего группировкой «Днепр». Им стал командующий ВДВ Михаил Теплинский. Об этом сообщил ТАСС. «Командующий ВДВ, замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр», — передает ТАСС слова источника в военных кругах. Известно, что ранее командующим группировкой был генерал-полковник Олег Макаревич. Ранее российские военкоры сообщали о смене командующего группировкой «Днепр». Информация не была официально подтверждена. Олег Макаревич был снять с должности. Вместо него назначен Михаил Теплинский. Военкоры подтвердили информацию о назначении нового командующего группировкой «Днепр». Им стал командующий ВДВ Михаил Теплинский. Об этом сообщил ТАСС. «Командующий ВДВ, замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр», — передает ТАСС слова источника в военных кругах. Известно, что ранее командующим группировкой был генерал-полковник Олег Макаревич. Ранее российские военкоры сообщали о смене командующего группировкой «Днепр». Информация не была официально подтверждена. Олег Макаревич был снять с должности. Вместо него назначен Михаил Теплинский. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям