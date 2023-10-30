ТАСС подтвердило назначение нового командующего группировкой «Днепр»

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Открытие фонда «Защитники Отечества». Челябинск , офицер, честь, военный
По информации от военкоров, новым командующим группировкой «Днепр» стал Михаил Теплинский Фото:

Военкоры подтвердили информацию о назначении нового командующего группировкой «Днепр». Им стал командующий ВДВ Михаил Теплинский. Об этом сообщил ТАСС.

«Командующий ВДВ, замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр», — передает ТАСС слова источника в военных кругах. Известно, что ранее командующим группировкой был генерал-полковник Олег Макаревич.

Ранее российские военкоры сообщали о смене командующего группировкой «Днепр». Информация не была официально подтверждена. Олег Макаревич был снять с должности. Вместо него назначен Михаил Теплинский.

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Военкоры подтвердили информацию о назначении нового командующего группировкой «Днепр». Им стал командующий ВДВ Михаил Теплинский. Об этом сообщил ТАСС. «Командующий ВДВ, замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр», — передает ТАСС слова источника в военных кругах. Известно, что ранее командующим группировкой был генерал-полковник Олег Макаревич. Ранее российские военкоры сообщали о смене командующего группировкой «Днепр». Информация не была официально подтверждена. Олег Макаревич был снять с должности. Вместо него назначен Михаил Теплинский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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