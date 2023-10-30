Дагестанская диаспора не ждет обострений в Челябинске после событий в Махачкале

30 октября 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Представитель правительства Дагестана в Челябинской области Ханахмет Гюлов уверен, что в регионе ситуация под контролем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Представители дагестанской диаспоры не ждут обострения в регионе после инцидента в Махачкале. Об этом 30 октября заявил URA.RU представитель правительства Республики Дагестан в Челябинской области Ханахмет Гюлов. «Думаю, на сегодняшний день в Челябинской области ситуация находится под контролем соответствующих служб. Этому способствует то, что в Челябинской области не так много агрессивно настроенной молодежи, которая может попасться на эту удочку», — заявил Гюлов. По мнению Гюлова, национальный вопрос раскачивается из-за рубежа. Ситуацию в Палестине болезненно воспринимает молодежь. В Дагестане много религиозно настроенной молодежи, потенциал для того, чтобы раскачивать ситуацию, есть. Напряженность нагнетается, на неокрепшие умы воздействуют в интернете. В результате агрессивно настроенная молодежь прорвалась на территорию аэропорта и устроила беспорядки. Вечером 29 октября несколько тысяч человек прорвались в аэропорт Махачкалы из-за прилета рейса из Израиля. Там они решили выразить свой протест. Люди пришли с антиизраильскими плакатами и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. Протестующие проверяли паспорта у тех, кто выезжал с территории аэропорта. В результате столкновений пострадали 20 человек, в том числе и полицейские. На фоне массовых беспорядков Росавиация временно закрыла аэропорт Махачкалы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители дагестанской диаспоры не ждут обострения в регионе после инцидента в Махачкале. Об этом 30 октября заявил URA.RU представитель правительства Республики Дагестан в Челябинской области Ханахмет Гюлов. «Думаю, на сегодняшний день в Челябинской области ситуация находится под контролем соответствующих служб. Этому способствует то, что в Челябинской области не так много агрессивно настроенной молодежи, которая может попасться на эту удочку», — заявил Гюлов. По мнению Гюлова, национальный вопрос раскачивается из-за рубежа. Ситуацию в Палестине болезненно воспринимает молодежь. В Дагестане много религиозно настроенной молодежи, потенциал для того, чтобы раскачивать ситуацию, есть. Напряженность нагнетается, на неокрепшие умы воздействуют в интернете. В результате агрессивно настроенная молодежь прорвалась на территорию аэропорта и устроила беспорядки. Вечером 29 октября несколько тысяч человек прорвались в аэропорт Махачкалы из-за прилета рейса из Израиля. Там они решили выразить свой протест. Люди пришли с антиизраильскими плакатами и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. Протестующие проверяли паспорта у тех, кто выезжал с территории аэропорта. В результате столкновений пострадали 20 человек, в том числе и полицейские. На фоне массовых беспорядков Росавиация временно закрыла аэропорт Махачкалы.