В Челябинскую область привезли опасный сыр из Чечни

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Международная выставка «Агропром Урал». Екатеринбург, продукты, сыр, молочная продукция, сыры, еда
Сыр с неверным составом в челябинские детсады привезли из Чеченской республики Фото:

В детские сады Челябинской области завезли «голландский» сыр из Чеченской республики с фальсифицированным составом. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре по Челябинской области.

«В сыре, привезенном из села Ачхой-Мартан (Чеченская республика), обнаружены жиры немолочного происхождения. Проводятся необходимые мероприятия, предусмотренные федеральным законом „О техническом регулировании“», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве.

Фальсифицированный сыр обнаружил Россельхознадзор по Челябинской и Курганской областям. Роспотребнадзор заявил о необходимости перестать использовать дошкольными учреждениями купленный сыр, так как он несет риск вреда здоровью детей.

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В детские сады Челябинской области завезли «голландский» сыр из Чеченской республики с фальсифицированным составом. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре по Челябинской области. «В сыре, привезенном из села Ачхой-Мартан (Чеченская республика), обнаружены жиры немолочного происхождения. Проводятся необходимые мероприятия, предусмотренные федеральным законом „О техническом регулировании“», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве. Фальсифицированный сыр обнаружил Россельхознадзор по Челябинской и Курганской областям. Роспотребнадзор заявил о необходимости перестать использовать дошкольными учреждениями купленный сыр, так как он несет риск вреда здоровью детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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