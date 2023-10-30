В Челябинскую область привезли опасный сыр из Чечни

В детские сады Челябинской области завезли «голландский» сыр из Чеченской республики с фальсифицированным составом. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре по Челябинской области.
«В сыре, привезенном из села Ачхой-Мартан (Чеченская республика), обнаружены жиры немолочного происхождения. Проводятся необходимые мероприятия, предусмотренные федеральным законом „О техническом регулировании“», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве.
Фальсифицированный сыр обнаружил Россельхознадзор по Челябинской и Курганской областям. Роспотребнадзор заявил о необходимости перестать использовать дошкольными учреждениями купленный сыр, так как он несет риск вреда здоровью детей.
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