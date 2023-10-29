Депутат ГД Лисовский приехал в Курган, чтобы встретиться с Шумковым

30 октября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Сергей Лисовский будет находиться в Курганской области до 31 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Сергей Лисовский, представляющий в Госдуме Курганскую область, приехал в регион с рабочим визитом, в рамках которого, в том числе, планирует встретиться с губернатором Вадимом Шумковым. Об этом URA.RU сообщили представители депутата. «В период 30—31 октября 2023 года депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по защите конкуренции Сергей Федорович Лисовский в рамках работы c избирателями в Курганской области планирует провести рабочую встречу с губернатором Курганской области Шумковым Вадимом Михайловичем. Провести рабочую встречу с главным федеральным инспектором по Курганской области Пушкиным Артемом Петровичем», — рассказал помощник. Также во время поездки Лисовский планирует встретиться с председателем облдумы Дмитрием Фроловым, директором департамента АПК Павлом Кощеевым и секретарями местных отделений «Единой России». Помимо этого он хочет посетить Куртамышский и Кетовский муниципальный округа, где встретится с главами муниципалитетов и осмотрит местные объекты и компании. Сергей Лисовский специализируется на аграрной тематике. Этой же сфере внимание уделяет и Шумков. Например, он сообщал, что местным властям удалось договориться с Минсельхозом, чтобы из федерального бюджета на льготные кредиты для аграриев дополнительно выделили 80 миллионов рублей. По данным источников URA.RU, связанных с политической сферой, на встрече губернатора с депутатом может быть затронута и аграрная тема. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Сергей Лисовский, представляющий в Госдуме Курганскую область, приехал в регион с рабочим визитом, в рамках которого, в том числе, планирует встретиться с губернатором Вадимом Шумковым. Об этом URA.RU сообщили представители депутата. «В период 30—31 октября 2023 года депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по защите конкуренции Сергей Федорович Лисовский в рамках работы c избирателями в Курганской области планирует провести рабочую встречу с губернатором Курганской области Шумковым Вадимом Михайловичем. Провести рабочую встречу с главным федеральным инспектором по Курганской области Пушкиным Артемом Петровичем», — рассказал помощник. Также во время поездки Лисовский планирует встретиться с председателем облдумы Дмитрием Фроловым, директором департамента АПК Павлом Кощеевым и секретарями местных отделений «Единой России». Помимо этого он хочет посетить Куртамышский и Кетовский муниципальный округа, где встретится с главами муниципалитетов и осмотрит местные объекты и компании. Сергей Лисовский специализируется на аграрной тематике. Этой же сфере внимание уделяет и Шумков. Например, он сообщал, что местным властям удалось договориться с Минсельхозом, чтобы из федерального бюджета на льготные кредиты для аграриев дополнительно выделили 80 миллионов рублей. По данным источников URA.RU, связанных с политической сферой, на встрече губернатора с депутатом может быть затронута и аграрная тема.