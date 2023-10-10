Губернатор Шумков заявил, что курганским аграриям выдадут 80 млн

11 октября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков заявил о введении новых мер поддержки аграриев Фото: Николай Бастриков © URA.RU Для аграриев из Курганской области планируют ввести дополнительные меры поддержки. Министерство сельского хозяйство РФ выделило региону 80 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Чуть больше недели назад в рамках межрегиональной агропромышленной выставки с участием коллег из Минсельхоза обсуждали дополнительные меры поддержки аграриев. Коллеги из регионального департамента АПК сообщили, что Минсельхоз выделил на льготные кредиты для наших аграриев дополнительно 80 миллионов рублей», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что для поддержки курганских аграриев в региональном правительстве хотят возобновить льготное кредитование. Также местные власти хотят поддержать дополнительными выплатами бизнесменов, которые занимаются растениеводством. Со слов Шумкова, такие введения помогут производителям сельскохозяйственной продукции привлечь больше 2,5 миллиардов рублей для уборочной кампании и закупа зерновых культур. Ранее URA.RU писало, что губернатор отчитался об уборке зерна в Курганской области. Во время уборочной кампании местным аграриям удалось собрать полтора миллиона тонн зерновых культур.

Для аграриев из Курганской области планируют ввести дополнительные меры поддержки. Министерство сельского хозяйство РФ выделило региону 80 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Чуть больше недели назад в рамках межрегиональной агропромышленной выставки с участием коллег из Минсельхоза обсуждали дополнительные меры поддержки аграриев. Коллеги из регионального департамента АПК сообщили, что Минсельхоз выделил на льготные кредиты для наших аграриев дополнительно 80 миллионов рублей», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что для поддержки курганских аграриев в региональном правительстве хотят возобновить льготное кредитование. Также местные власти хотят поддержать дополнительными выплатами бизнесменов, которые занимаются растениеводством. Со слов Шумкова, такие введения помогут производителям сельскохозяйственной продукции привлечь больше 2,5 миллиардов рублей для уборочной кампании и закупа зерновых культур. Ранее URA.RU писало, что губернатор отчитался об уборке зерна в Курганской области. Во время уборочной кампании местным аграриям удалось собрать полтора миллиона тонн зерновых культур.