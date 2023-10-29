Жители ХМАО переключились с новостроек на покупку вторичного жилья

30 октября 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Югорчане покупают «вторичку» из-за роста стоимости стройматериалов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали чаще приобретать вторичное жилье. Покупатели выбирают квартиры с готовым ремонтом вместо жилья в новостройках из-за роста стоимости строительных материалов. О ситуации URA.RU рассказали в компании «Этажи». «Клиенты тяготеют к жилью с ремонтом, потому что фактически инструментария для того, чтобы сделать ремонт в квартире, на рынке очень мало. При покупке „вторички“ с ремонтом получается, что все затраты на ремонт, считай, включены — оно входит в ипотеку, потому что это неотделимые улучшения и затраты на ремонт фактически исключаются. При этом сейчас, с учетом роста цен на стройматериалы, естественно, люди не знают сколько им потребуется средств и боятся прогадать», — поясняют эксперты. Риелторы отмечают, что на ситуацию, в том числе, повлиял рост первоначального взноса с 15 до 20% по льготным ипотекам, из-за чего дополнительные средства, которые покупатели могли направить на отделку жилья, теперь необходимы на расходы по кредиту. «И также люди больше смотрят „вторички“ с ремонтом, чем новостройки с отделкой от застройщика», — добавляют риелторы. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО набирает популярность новый тренд в ремонте жилья из-за подорожания новостроек. Югорчане покупают небольшие новые квартиры, которые потом переделывают в многокомнатные. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали чаще приобретать вторичное жилье. Покупатели выбирают квартиры с готовым ремонтом вместо жилья в новостройках из-за роста стоимости строительных материалов. О ситуации URA.RU рассказали в компании «Этажи». «Клиенты тяготеют к жилью с ремонтом, потому что фактически инструментария для того, чтобы сделать ремонт в квартире, на рынке очень мало. При покупке „вторички“ с ремонтом получается, что все затраты на ремонт, считай, включены — оно входит в ипотеку, потому что это неотделимые улучшения и затраты на ремонт фактически исключаются. При этом сейчас, с учетом роста цен на стройматериалы, естественно, люди не знают сколько им потребуется средств и боятся прогадать», — поясняют эксперты. Риелторы отмечают, что на ситуацию, в том числе, повлиял рост первоначального взноса с 15 до 20% по льготным ипотекам, из-за чего дополнительные средства, которые покупатели могли направить на отделку жилья, теперь необходимы на расходы по кредиту. «И также люди больше смотрят „вторички“ с ремонтом, чем новостройки с отделкой от застройщика», — добавляют риелторы. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО набирает популярность новый тренд в ремонте жилья из-за подорожания новостроек. Югорчане покупают небольшие новые квартиры, которые потом переделывают в многокомнатные.