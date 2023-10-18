В ХМАО набирает популярность новый тренд в ремонте квартир из-за подорожания новостроек

Жители ХМАО идут на перепланировку квартир из-за удорожания жилья в новостройках

Югорчане активно переделывают «однушки» в многокомнатные квартиры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У жителей Ханты-Мансийского автономном округа становится популярна покупка небольших квартир в новостройках, которые они переделывают в многокомнатные. Так югорчане стали экономить на фоне удорожания жилья и ужесточения условий ипотечного кредитования. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором из Сургута Денисом Кравцовым.

«Люди склонны это выбирать, потому что застройщики сейчас предлагают планировки кухни-гостиные в новых домах. И многие придумывают заранее как перепланировать свою будущую квартиру в двухкомнатную из большой однокомнатной, чтобы все поместились. Ну, и по стоимости рассчитывают, чтобы это было удобнее им при комфортном платеже», — поясняет риелтор.

В сентябре минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке в России подняли с 15 до 20 процентов. Из-за этого покупателям стало сложнее накопить необходимую сумму на жилье с большим количеством комнат. Ряд покупателей при этом также переключились на вторичный рынок, где первый платеж может быть меньше.

Ранее URA.RU рассказывало, что застройщики ХМАО резко подняли цены на квартиры в новостройках. Тогда скачок цен на ряд объектов достигал полумиллиона рублей.