Экс-главврач курганской больницы нашел новую работу в Архангельской области

30 октября 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Бывший и. о. главврача Курганской областной больницы №2 Руслан Гуламов стал руководителем Новодвинской ЦГБ Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший исполняющий обязанности главного врача Курганской областной больницы №2 Руслан Гуламов стал руководителем Новодвинской центральной горбольницы в Архангельской области. Об этом сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения. «Нового руководителя коллективу больницы представил министр здравоохранения Поморья Александр Герштанский. Исполняющим обязанности назначен Руслан Гуламов — выпускник Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, в 2018 году прошедший подготовку по программе „организация здравоохранения и общественное здоровье“. До трудоустройства в Новодвинскую больницу он руководил Курганской областной больницей №2», — указано на сайте. Гуламов пришел на смену бывшему главврачу больницы Константину Григорову, который покинул пост по собственному желанию. Глава минздрава Поморья Герштанский подчеркнул, что новый руководитель будет работать над улучшением оказания медицинской помощи. Сообщается, что в первую очередь Гуламову поручено обратить внимание на проведение профосмотров, диспансеризации и льготное лекарственное обеспечение. Ранее URA.RU писало, что Руслан Гуламов уволился с должности и. о. главврача Курганской областной больницы №2, проработав четыре месяца. Глава курганского депздрава Алексей Сигидаев сообщал, что он покинул регион в связи с тяжелой болезнью близкого родственника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший исполняющий обязанности главного врача Курганской областной больницы №2 Руслан Гуламов стал руководителем Новодвинской центральной горбольницы в Архангельской области. Об этом сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения. «Нового руководителя коллективу больницы представил министр здравоохранения Поморья Александр Герштанский. Исполняющим обязанности назначен Руслан Гуламов — выпускник Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, в 2018 году прошедший подготовку по программе „организация здравоохранения и общественное здоровье“. До трудоустройства в Новодвинскую больницу он руководил Курганской областной больницей №2», — указано на сайте. Гуламов пришел на смену бывшему главврачу больницы Константину Григорову, который покинул пост по собственному желанию. Глава минздрава Поморья Герштанский подчеркнул, что новый руководитель будет работать над улучшением оказания медицинской помощи. Сообщается, что в первую очередь Гуламову поручено обратить внимание на проведение профосмотров, диспансеризации и льготное лекарственное обеспечение. Ранее URA.RU писало, что Руслан Гуламов уволился с должности и. о. главврача Курганской областной больницы №2, проработав четыре месяца. Глава курганского депздрава Алексей Сигидаев сообщал, что он покинул регион в связи с тяжелой болезнью близкого родственника.