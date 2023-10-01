01 октября 2023
30 сентября 2023

Главврач курганской больницы уволился, проработав четыре месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская больница. Курган , больница, зона карантина, горбольница №2, горбольница, курганская больница, внимание карантин
Руслан Гуламов попросил освободить его от должности и. о. главврача Курганской областной больницы №2 Фото:
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Замена главврачей в курганских больницах

Исполняющий обязанности главного врача Курганской областной больницы №2 Руслан Гуламов уволился с должности, проработав четыре месяца. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Сигидаев на своей странице во «ВКонтакте».

«Исполняющий обязанности главного врача ГБУ «Курганская областная больница №2» Гуламов Руслан Александрович попросил снять с него обязанности и сообщил, что вскоре вынужден будет покинуть наш регион в связи с тяжелой болезнью близкого родственника. За пять месяцев работы Руслан Александрович показал себя ответственным руководителем, сумел сплотить коллектив больницы, улучшить показатели по многим направлениям работы учреждения. Именно он стоял у истоков нашего нового туристического мероприятия «Турслет», — написал Сигидаев.

Ранее URA.RU писало, что 35-летний врач дерматолог-венеролог Руслан Гуламов приступил к работе в мае 2023 года. Предыдущий главврач больницы Владимир Герасимов уволился после критики губернатора Вадима Шумкова за некачественный ремонт, проведенный в роддоме (подразделение Курганской областной больницы №2). Гуламов — выпускник Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета, в 2018 прошел подготовку на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова по «организация здравоохранения и общественное здоровье», служил начальником медицинской службы соединения в ракетных войсках стратегического назначения. Это не первый врач, прибывший в регион по приглашению депздрава, но уволившийся, не проработав года. Ранее из Кетово (Межрайонная больница №3) уволился военный врач Игорь Радионов, проработав в должности около восьми месяцев.

Руслан Гуламов (на фото — в центре) уволился из Курганской областной больницы №2, проработав чуть более четырех месяцев. По его инициативе в Кургане прошел турслет медиков
Руслан Гуламов (на фото — в центре) уволился из Курганской областной больницы №2, проработав чуть более четырех месяцев. По его инициативе в Кургане прошел турслет медиков

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Исполняющий обязанности главного врача Курганской областной больницы №2 Руслан Гуламов уволился с должности, проработав четыре месяца. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Сигидаев на своей странице во «ВКонтакте». «Исполняющий обязанности главного врача ГБУ «Курганская областная больница №2» Гуламов Руслан Александрович попросил снять с него обязанности и сообщил, что вскоре вынужден будет покинуть наш регион в связи с тяжелой болезнью близкого родственника. За пять месяцев работы Руслан Александрович показал себя ответственным руководителем, сумел сплотить коллектив больницы, улучшить показатели по многим направлениям работы учреждения. Именно он стоял у истоков нашего нового туристического мероприятия «Турслет», — написал Сигидаев. Ранее URA.RU писало, что 35-летний врач дерматолог-венеролог Руслан Гуламов приступил к работе в мае 2023 года. Предыдущий главврач больницы Владимир Герасимов уволился после критики губернатора Вадима Шумкова за некачественный ремонт, проведенный в роддоме (подразделение Курганской областной больницы №2). Гуламов — выпускник Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета, в 2018 прошел подготовку на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова по «организация здравоохранения и общественное здоровье», служил начальником медицинской службы соединения в ракетных войсках стратегического назначения. Это не первый врач, прибывший в регион по приглашению депздрава, но уволившийся, не проработав года. Ранее из Кетово (Межрайонная больница №3) уволился военный врач Игорь Радионов, проработав в должности около восьми месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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