29 октября 2023

В Тюмени подорожали похороны

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, могила, кладбище, ритуальные услуги, рытье могилы, кладбище зимой
Стоимость минимума услуг на погребение выросла почти на 33% Фото:

В Тюмени почти на 33% выросла стоимость минимального набора ритуальных услуг для погребения православных и мусульман. Информация содержится в постановлении администрации города, документ имеется в распоряжении URA.RU.

«Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, при котором в соответствии с традициями захоронение осуществляется в гробу. Гроб — 4 490 рублей, крест — 1 233 рубля, полати — 567 рублей», — говорится в постановлении мэрии Тюмени.

В прошлой версии документа эти предметы были дешевле, их цена составляла 2 451, 803 и 427 рублей соответственно. Также подорожало и само погребение — с 7 672 до 8 796 рублей (в зимний период).

Услуги для захоронения мусульман также выросли в цене. Стоимость предметов для погребения (саван, памятный знак, доски для укрепления могилы и их доставка) увеличилась с 4 033 до 4 841 рублей, а само погребение с 6 462 до 8 807 рублей.

Выросла в цене и перевозка тела на кладбище. Для православных захоронений — до 2 470 рублей, для тех, кого хоронят по мусульманской традиции — до 1 639 рублей. Всего же стоимость услуг увеличилась на почти 33%.

Данные тарифы применяются при оказании ритуальных услуг специализированными службами (в Тюмени — СКУ «Некрополь»). Для граждан они бесплатны, затраты исполнителям возмещает городской бюджет. Если родные хотят сами похоронить близкого, то они могут получить социальное пособие на погребение.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени стали закупать больше гробов для граждан. В 2021 и 2022 годах их было нужно меньше, чем в 2023-м.

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В Тюмени почти на 33% выросла стоимость минимального набора ритуальных услуг для погребения православных и мусульман. Информация содержится в постановлении администрации города, документ имеется в распоряжении URA.RU. «Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, при котором в соответствии с традициями захоронение осуществляется в гробу. Гроб — 4 490 рублей, крест — 1 233 рубля, полати — 567 рублей», — говорится в постановлении мэрии Тюмени. В прошлой версии документа эти предметы были дешевле, их цена составляла 2 451, 803 и 427 рублей соответственно. Также подорожало и само погребение — с 7 672 до 8 796 рублей (в зимний период). Услуги для захоронения мусульман также выросли в цене. Стоимость предметов для погребения (саван, памятный знак, доски для укрепления могилы и их доставка) увеличилась с 4 033 до 4 841 рублей, а само погребение с 6 462 до 8 807 рублей. Выросла в цене и перевозка тела на кладбище. Для православных захоронений — до 2 470 рублей, для тех, кого хоронят по мусульманской традиции — до 1 639 рублей. Всего же стоимость услуг увеличилась на почти 33%. Данные тарифы применяются при оказании ритуальных услуг специализированными службами (в Тюмени — СКУ «Некрополь»). Для граждан они бесплатны, затраты исполнителям возмещает городской бюджет. Если родные хотят сами похоронить близкого, то они могут получить социальное пособие на погребение. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени стали закупать больше гробов для граждан. В 2021 и 2022 годах их было нужно меньше, чем в 2023-м.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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