В Тюмени подорожали похороны

Стоимость минимума услуг на погребение выросла почти на 33% Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени почти на 33% выросла стоимость минимального набора ритуальных услуг для погребения православных и мусульман. Информация содержится в постановлении администрации города, документ имеется в распоряжении URA.RU.

«Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, при котором в соответствии с традициями захоронение осуществляется в гробу. Гроб — 4 490 рублей, крест — 1 233 рубля, полати — 567 рублей», — говорится в постановлении мэрии Тюмени.

В прошлой версии документа эти предметы были дешевле, их цена составляла 2 451, 803 и 427 рублей соответственно. Также подорожало и само погребение — с 7 672 до 8 796 рублей (в зимний период).

Услуги для захоронения мусульман также выросли в цене. Стоимость предметов для погребения (саван, памятный знак, доски для укрепления могилы и их доставка) увеличилась с 4 033 до 4 841 рублей, а само погребение с 6 462 до 8 807 рублей.

Выросла в цене и перевозка тела на кладбище. Для православных захоронений — до 2 470 рублей, для тех, кого хоронят по мусульманской традиции — до 1 639 рублей. Всего же стоимость услуг увеличилась на почти 33%.

Данные тарифы применяются при оказании ритуальных услуг специализированными службами (в Тюмени — СКУ «Некрополь»). Для граждан они бесплатны, затраты исполнителям возмещает городской бюджет. Если родные хотят сами похоронить близкого, то они могут получить социальное пособие на погребение.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени стали закупать больше гробов для граждан. В 2021 и 2022 годах их было нужно меньше, чем в 2023-м.