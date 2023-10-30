В Тюмени мобилизованный напал с ножом на сослуживца, запретившего ему пить

31 октября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Мобилизованный ушел в увольнение, а вернувшись с ножом напал на сослуживца Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени мобилизованный вернулся из бара, в котором отдыхал с сослуживцем, и напал на него с ножом, так как товарищ запретил военному пить из-за его агрессивности. Информация содержится в судебном акте по делу. «Мобилизованный, находясь в увольнении, вместе со своим сослуживцем отдыхал в баре. Тот попросил его больше не пить, так как мужчина был агрессивен, перестал наливать ему алкоголь. Вернувшись в квартиру, определенную командованием для размещения, как мобилизованным военнослужащим, подсудимый взял нож и ударил приятеля в плечо», — следует из судебного акта. Как пояснил подсудимый, его разозлили замечания пострадавшего и то, что он выражался в его сторону нецензурной бранью. Удар он нанес, когда товарищ прилег на кровать. Как рассказали свидетели, о том, что мобилизованные вернулись в расположение нетрезвыми, было известно. Замкомандира части отправил их спать, до прибытия военной полиции, но вскоре услышал крики. Забежав в комнату, он отобрал у обвиняемого нож. Нетрезвое состояние мобилизованного признали отягощающим обстоятельством. По итогу мужчину на три года отправили в исправительную колонию.

В Тюмени мобилизованный вернулся из бара, в котором отдыхал с сослуживцем, и напал на него с ножом, так как товарищ запретил военному пить из-за его агрессивности. Информация содержится в судебном акте по делу. «Мобилизованный, находясь в увольнении, вместе со своим сослуживцем отдыхал в баре. Тот попросил его больше не пить, так как мужчина был агрессивен, перестал наливать ему алкоголь. Вернувшись в квартиру, определенную командованием для размещения, как мобилизованным военнослужащим, подсудимый взял нож и ударил приятеля в плечо», — следует из судебного акта. Как пояснил подсудимый, его разозлили замечания пострадавшего и то, что он выражался в его сторону нецензурной бранью. Удар он нанес, когда товарищ прилег на кровать. Как рассказали свидетели, о том, что мобилизованные вернулись в расположение нетрезвыми, было известно. Замкомандира части отправил их спать, до прибытия военной полиции, но вскоре услышал крики. Забежав в комнату, он отобрал у обвиняемого нож. Нетрезвое состояние мобилизованного признали отягощающим обстоятельством. По итогу мужчину на три года отправили в исправительную колонию.