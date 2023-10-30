Собчак: пермяк вызвал полицию из-за галлюцинаций в виде украинских диверсантов

Жителю Перми показалось, что в его квартире находятся украинские диверсанты. Мужчина был пьян и вызвал сотрудников полиции, чтобы они помогли ему разобраться с иностранцами. О происшествии сообщил telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».
«28 октября 53-летний Сергей Б. позвонил в полицию. Ругаясь матом, он попросил сотрудников срочно приехать и разобраться с украинскими диверсантами, которые смогли проникнуть к нему домой», — написали в канале.
После того как сотрудники полиции прибыли в квартиру, украинских военных там не оказалось. Сам хозяин протрезвел и признался, что изрядно выпил и вызвал полицию по ошибке. На пермяка составили протокол о ложном доносе. URA.RU направило запрос в УМВД России по городу Перми. Ответ ожидается.
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