Собчак: пермяк вызвал полицию из-за галлюцинаций в виде украинских диверсантов

30 октября 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Мужчина вызвал сотрудников полиции, чтобы они помогли разобраться с военными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителю Перми показалось, что в его квартире находятся украинские диверсанты. Мужчина был пьян и вызвал сотрудников полиции, чтобы они помогли ему разобраться с иностранцами. О происшествии сообщил telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня». «28 октября 53-летний Сергей Б. позвонил в полицию. Ругаясь матом, он попросил сотрудников срочно приехать и разобраться с украинскими диверсантами, которые смогли проникнуть к нему домой», — написали в канале. После того как сотрудники полиции прибыли в квартиру, украинских военных там не оказалось. Сам хозяин протрезвел и признался, что изрядно выпил и вызвал полицию по ошибке. На пермяка составили протокол о ложном доносе. URA.RU направило запрос в УМВД России по городу Перми. Ответ ожидается.

Жителю Перми показалось, что в его квартире находятся украинские диверсанты. Мужчина был пьян и вызвал сотрудников полиции, чтобы они помогли ему разобраться с иностранцами. О происшествии сообщил telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня». «28 октября 53-летний Сергей Б. позвонил в полицию. Ругаясь матом, он попросил сотрудников срочно приехать и разобраться с украинскими диверсантами, которые смогли проникнуть к нему домой», — написали в канале. После того как сотрудники полиции прибыли в квартиру, украинских военных там не оказалось. Сам хозяин протрезвел и признался, что изрядно выпил и вызвал полицию по ошибке. На пермяка составили протокол о ложном доносе. URA.RU направило запрос в УМВД России по городу Перми. Ответ ожидается.