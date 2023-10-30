Новая владелица квартиры Зеленского в Крыму, объяснила цель покупки

Новая владелица квартиры Зеленского заявила, что жилье было куплено для семьи
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Квартира Владимира Зеленского в Ялте не заслуживает пристального внимания, сказала Ольга Липовецкая Фото:

Купившая квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте Ольга Липовецкая поделилась впечатлением о приобретении нового жилья. По ее словам, дом украинского лидера был куплен для семьи, чтобы дети пожили в хорошем и теплом климате.

«Приобретали для себя и для семьи, просто для детей и для климата», — сказала Ольга Липовецкая в интервью telegram-каналу Mash. Она также заявила, что новоприобретенное жилье не заслуживает пристального внимания прессы.

Квартира Зеленского в Ялте была выставлена на торги еще в начале октября. Недавно стало известно, что жилье было продано на аукционе за 44,3 миллиона рублей, сообщает Life.

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Купившая квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте Ольга Липовецкая поделилась впечатлением о приобретении нового жилья. По ее словам, дом украинского лидера был куплен для семьи, чтобы дети пожили в хорошем и теплом климате. «Приобретали для себя и для семьи, просто для детей и для климата», — сказала Ольга Липовецкая в интервью telegram-каналу Mash. Она также заявила, что новоприобретенное жилье не заслуживает пристального внимания прессы. Квартира Зеленского в Ялте была выставлена на торги еще в начале октября. Недавно стало известно, что жилье было продано на аукционе за 44,3 миллиона рублей, сообщает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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