Новая владелица квартиры Зеленского в Крыму, объяснила цель покупки

Квартира Владимира Зеленского в Ялте не заслуживает пристального внимания, сказала Ольга Липовецкая
Купившая квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте Ольга Липовецкая поделилась впечатлением о приобретении нового жилья. По ее словам, дом украинского лидера был куплен для семьи, чтобы дети пожили в хорошем и теплом климате.
«Приобретали для себя и для семьи, просто для детей и для климата», — сказала Ольга Липовецкая в интервью telegram-каналу Mash. Она также заявила, что новоприобретенное жилье не заслуживает пристального внимания прессы.
Квартира Зеленского в Ялте была выставлена на торги еще в начале октября. Недавно стало известно, что жилье было продано на аукционе за 44,3 миллиона рублей, сообщает
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