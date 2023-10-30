Новая владелица квартиры Зеленского в Крыму, объяснила цель покупки

Новая владелица квартиры Зеленского заявила, что жилье было куплено для семьи

30 октября 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Квартира Владимира Зеленского в Ялте не заслуживает пристального внимания, сказала Ольга Липовецкая Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Купившая квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте Ольга Липовецкая поделилась впечатлением о приобретении нового жилья. По ее словам, дом украинского лидера был куплен для семьи, чтобы дети пожили в хорошем и теплом климате. «Приобретали для себя и для семьи, просто для детей и для климата», — сказала Ольга Липовецкая в интервью telegram-каналу Mash. Она также заявила, что новоприобретенное жилье не заслуживает пристального внимания прессы. Квартира Зеленского в Ялте была выставлена на торги еще в начале октября. Недавно стало известно, что жилье было продано на аукционе за 44,3 миллиона рублей, сообщает Life .

Купившая квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте Ольга Липовецкая поделилась впечатлением о приобретении нового жилья. По ее словам, дом украинского лидера был куплен для семьи, чтобы дети пожили в хорошем и теплом климате. «Приобретали для себя и для семьи, просто для детей и для климата», — сказала Ольга Липовецкая в интервью telegram-каналу Mash. Она также заявила, что новоприобретенное жилье не заслуживает пристального внимания прессы. Квартира Зеленского в Ялте была выставлена на торги еще в начале октября. Недавно стало известно, что жилье было продано на аукционе за 44,3 миллиона рублей, сообщает Life.