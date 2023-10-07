Стала известна цена квартиры Зеленских в Ялте

В Ялте квартиру жены президента Украины Елены Зеленской выставили на аукцион за 24,6 млн рублей. Об этом следуют данные системы ГИС «Торги».
Распорядительная дирекция имущества Республики Крым выставила на аукцион квартиру в поселке Ливадия городского округа Ялты, которая принадлежала жене президента Украины Елене Зеленской и была национализирована. Первоначальная сумма квартиры составляет 24,6 млн рублей, следует из данных системы ГИС «Торги».
Квартира находится в Ливадии на улице Батурина, ее площадь составляет 119,5 квадратных метров. Шаг аукциона определили в 1,23 млн рублей. Заявки принимают до 26 октября. Для этого участники аукциона должны внести задаток в размере 50% от начальной цены. Торги пройдут 30 октября.
Ранее риелтор Юлия Горак оценила стоимость квартиры Елены Зеленской в престижном доме с видом на Ливадийский дворец в 75 млн рублей. Квартира считается одной из самых престижных в Ялте, передает РЕН ТВ. Видео с кадрами дома опубликовали журналисты «Известия».
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