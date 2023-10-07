Стала известна цена квартиры Зеленских в Ялте

Квартиру Зеленских в Ялте выставили на аукцион за 24,6 млн рублей
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Квартиру Зеленских, которая находится в Ялте выставила на аукцион за 24,6 млн рублей Фото:

В Ялте квартиру жены президента Украины Елены Зеленской выставили на аукцион за 24,6 млн рублей. Об этом следуют данные системы ГИС «Торги».

Распорядительная дирекция имущества Республики Крым выставила на аукцион квартиру в поселке Ливадия городского округа Ялты, которая принадлежала жене президента Украины Елене Зеленской и была национализирована. Первоначальная сумма квартиры составляет 24,6 млн рублей, следует из данных системы ГИС «Торги».

Квартира находится в Ливадии на улице Батурина, ее площадь составляет 119,5 квадратных метров. Шаг аукциона определили в 1,23 млн рублей. Заявки принимают до 26 октября. Для этого участники аукциона должны внести задаток в размере 50% от начальной цены. Торги пройдут 30 октября.

Ранее риелтор Юлия Горак оценила стоимость квартиры Елены Зеленской в престижном доме с видом на Ливадийский дворец в 75 млн рублей. Квартира считается одной из самых престижных в Ялте, передает РЕН ТВ. Видео с кадрами дома опубликовали журналисты «Известия».

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В Ялте квартиру жены президента Украины Елены Зеленской выставили на аукцион за 24,6 млн рублей. Об этом следуют данные системы ГИС «Торги». Распорядительная дирекция имущества Республики Крым выставила на аукцион квартиру в поселке Ливадия городского округа Ялты, которая принадлежала жене президента Украины Елене Зеленской и была национализирована. Первоначальная сумма квартиры составляет 24,6 млн рублей, следует из данных системы ГИС «Торги». Квартира находится в Ливадии на улице Батурина, ее площадь составляет 119,5 квадратных метров. Шаг аукциона определили в 1,23 млн рублей. Заявки принимают до 26 октября. Для этого участники аукциона должны внести задаток в размере 50% от начальной цены. Торги пройдут 30 октября. Ранее риелтор Юлия Горак оценила стоимость квартиры Елены Зеленской в престижном доме с видом на Ливадийский дворец в 75 млн рублей. Квартира считается одной из самых престижных в Ялте, передает РЕН ТВ. Видео с кадрами дома опубликовали журналисты «Известия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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