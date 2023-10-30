МИД РФ сообщил о прекращении безвизовых поездок России и Украины с 1 января 2023 года
Действие договоренности России и Украины о безвизовых поездках от 1997 года прекратило действовать с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
«1 января 2023 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и Украины о безвизовых поездках граждан <…>, подписанного 16 января 1997 года», — сообщили в МИД РФ. Информация опубликована на сайте официального публикования правовых актов.
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