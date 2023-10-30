В МИД РФ сообщили о прекращении безвизовых поездок с Украиной. Скрин

30 октября 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

МИД РФ сообщил о прекращении безвизовых поездок России и Украины с 1 января 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Действие договоренности России и Украины о безвизовых поездках от 1997 года прекратило действовать с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. «1 января 2023 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и Украины о безвизовых поездках граждан <…>, подписанного 16 января 1997 года», — сообщили в МИД РФ. Информация опубликована на сайте официального публикования правовых актов. Скриншот: сайт официального публикования правовых актов

Действие договоренности России и Украины о безвизовых поездках от 1997 года прекратило действовать с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. «1 января 2023 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и Украины о безвизовых поездках граждан <…>, подписанного 16 января 1997 года», — сообщили в МИД РФ. Информация опубликована на сайте официального публикования правовых актов.