В МИД РФ сообщили о прекращении безвизовых поездок с Украиной. Скрин

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МИД РФ сообщил о прекращении безвизовых поездок России и Украины с 1 января 2023 года Фото:

Действие договоренности России и Украины о безвизовых поездках от 1997 года прекратило действовать с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«1 января 2023 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и Украины о безвизовых поездках граждан <…>, подписанного 16 января 1997 года», — сообщили в МИД РФ. Информация опубликована на сайте официального публикования правовых актов.

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Действие договоренности России и Украины о безвизовых поездках от 1997 года прекратило действовать с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. «1 января 2023 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и Украины о безвизовых поездках граждан <…>, подписанного 16 января 1997 года», — сообщили в МИД РФ. Информация опубликована на сайте официального публикования правовых актов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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