Тела убитых в Екатеринбурге пенсионеров нашли спустя неделю

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Тела пенсионеров пролежали неделю в квартире Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге нашли мертвыми двух пенсионеров

В Екатеринбурге продолжается расследование убийства пожилой пары. Выяснилось, что их тела пролежали больше недели.

«Супруги перестали выходить на связь еще 21 числа — телефон был выключен. Попытка попасть в квартиру на ЖБИ посреди рабочей недели успехом не увенчалась. Только 28 октября их тела обнаружила родственница», — пишет КП-Урал.

Тела пожилых супругов обнаружили 28 октября в квартире на улице Новгородцевой в Екатеринбурге. На место совершения преступления выезжал участковый Рудольф Габтрахманов. Выяснилось, что у 85-летних пенсионеров пропали пять миллионов рублей.

Позже был найден мертвым сам майор Габтрахманов. По одной из версий, что у него мог быть игровой долг, и поэтому он решился на кражу. Родственница полицейского опровергла эту информацию, заявив, что он не был игроманом. Подробности — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге продолжается расследование убийства пожилой пары. Выяснилось, что их тела пролежали больше недели. «Супруги перестали выходить на связь еще 21 числа — телефон был выключен. Попытка попасть в квартиру на ЖБИ посреди рабочей недели успехом не увенчалась. Только 28 октября их тела обнаружила родственница», — пишет КП-Урал. Тела пожилых супругов обнаружили 28 октября в квартире на улице Новгородцевой в Екатеринбурге. На место совершения преступления выезжал участковый Рудольф Габтрахманов. Выяснилось, что у 85-летних пенсионеров пропали пять миллионов рублей. Позже был найден мертвым сам майор Габтрахманов. По одной из версий, что у него мог быть игровой долг, и поэтому он решился на кражу. Родственница полицейского опровергла эту информацию, заявив, что он не был игроманом. Подробности — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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