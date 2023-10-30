Тела убитых в Екатеринбурге пенсионеров нашли спустя неделю

В Екатеринбурге продолжается расследование убийства пожилой пары. Выяснилось, что их тела пролежали больше недели.
«Супруги перестали выходить на связь еще 21 числа — телефон был выключен. Попытка попасть в квартиру на ЖБИ посреди рабочей недели успехом не увенчалась. Только 28 октября их тела обнаружила родственница», — пишет КП-Урал.
Тела пожилых супругов обнаружили 28 октября в квартире на улице Новгородцевой в Екатеринбурге. На место совершения преступления выезжал участковый Рудольф Габтрахманов. Выяснилось, что у 85-летних пенсионеров пропали пять миллионов рублей.
Позже был найден мертвым сам майор Габтрахманов. По одной из версий, что у него мог быть игровой долг, и поэтому он решился на кражу. Родственница полицейского опровергла эту информацию, заявив, что он не был игроманом. Подробности — в сюжете URA.RU.
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