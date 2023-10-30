Путин выступил с заявлением о Ближнем Востоке

Путин разоблачил Запад в преследовании своих целей на Ближнем Востоке

30 октября 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Путин резко осудил действия Запада на Ближнем Востоке Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент России Владимир Путин выступил с рядом заявлений по ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер отметил, что элиты Соединенных Штатов являются главными бенефициарами палестино-израильской войны.

Президент России Владимир Путин выступил с рядом заявлений по ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер отметил, что элиты Соединенных Штатов являются главными бенефициарами палестино-израильской войны.