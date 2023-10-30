Путин выступил с заявлением о Ближнем Востоке

Путин разоблачил Запад в преследовании своих целей на Ближнем Востоке
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Совместное заявление президентов России и Киргизстана по итогам переговоров в Бишкеке. Бишкек, Киргизская республика, путин владимир
Путин резко осудил действия Запада на Ближнем Востоке Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент России Владимир Путин выступил с рядом заявлений по ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер отметил, что элиты Соединенных Штатов являются главными бенефициарами палестино-израильской войны.

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Президент России Владимир Путин выступил с рядом заявлений по ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер отметил, что элиты Соединенных Штатов являются главными бенефициарами палестино-израильской войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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