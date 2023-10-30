Путин выступил с заявлением о Ближнем Востоке

Путин резко осудил действия Запада на Ближнем Востоке
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Президент России Владимир Путин выступил с рядом заявлений по ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер отметил, что элиты Соединенных Штатов являются главными бенефициарами палестино-израильской войны.
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