Трассу Пермь-Екатеринбург занесло снегом. Фото

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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, автомобильная пробка, дорожный затор, пермский тракт, трасса, дорога, трасса р-242
На трассе Пермь-Екатеринбург из-за непогоды образовались огромные пробки Фото:

В Свердловской области проезжую часть автодороги Пермь-Екатеринбург занесло снегом. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем telegram-канале.

«Состояние проезжей части на 191 км автодороги Пермь — Екатеринбург. Наблюдается обильное выпадение осадков в виде снега, ограничение видимости, возможны затруднения в движении», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным с сервиса «Яндекс. Карты» машины стоят в многокилометровых пробках около Ревды и в Ачитском районе. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей по возможности отказаться от дальних поездок до наступления благоприятных погодных условий.

30 октября днем движение транспорта по автодороге Пермь-Екатеринбург было ограничено из-за непогоды. В регионе шел обильный снег, видимость на дорогах была снижена. Ограничения касались как легкового, так и грузового транспорта.

В таком состоянии находилась трасса на Пермь вечером 30 октября
В таком состоянии находилась трасса на Пермь вечером 30 октября
Пробка возле Ревды
Пробка возле Ревды

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В Свердловской области проезжую часть автодороги Пермь-Екатеринбург занесло снегом. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем telegram-канале. «Состояние проезжей части на 191 км автодороги Пермь — Екатеринбург. Наблюдается обильное выпадение осадков в виде снега, ограничение видимости, возможны затруднения в движении», — уточнили в пресс-службе ведомства. Согласно данным с сервиса «Яндекс. Карты» машины стоят в многокилометровых пробках около Ревды и в Ачитском районе. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей по возможности отказаться от дальних поездок до наступления благоприятных погодных условий. 30 октября днем движение транспорта по автодороге Пермь-Екатеринбург было ограничено из-за непогоды. В регионе шел обильный снег, видимость на дорогах была снижена. Ограничения касались как легкового, так и грузового транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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