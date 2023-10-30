В Свердловской области проезжую часть автодороги Пермь-Екатеринбург занесло снегом. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем telegram-канале.
«Состояние проезжей части на 191 км автодороги Пермь — Екатеринбург. Наблюдается обильное выпадение осадков в виде снега, ограничение видимости, возможны затруднения в движении», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Согласно данным с сервиса «Яндекс. Карты» машины стоят в многокилометровых пробках около Ревды и в Ачитском районе. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей по возможности отказаться от дальних поездок до наступления благоприятных погодных условий.
30 октября днем движение транспорта по автодороге Пермь-Екатеринбург было ограничено из-за непогоды. В регионе шел обильный снег, видимость на дорогах была снижена. Ограничения касались как легкового, так и грузового транспорта.
В таком состоянии находилась трасса на Пермь вечером 30 октября
Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции по Свердловской области
В Свердловской области проезжую часть автодороги Пермь-Екатеринбург занесло снегом. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем telegram-канале. «Состояние проезжей части на 191 км автодороги Пермь — Екатеринбург. Наблюдается обильное выпадение осадков в виде снега, ограничение видимости, возможны затруднения в движении», — уточнили в пресс-службе ведомства. Согласно данным с сервиса «Яндекс. Карты» машины стоят в многокилометровых пробках около Ревды и в Ачитском районе. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей по возможности отказаться от дальних поездок до наступления благоприятных погодных условий. 30 октября днем движение транспорта по автодороге Пермь-Екатеринбург было ограничено из-за непогоды. В регионе шел обильный снег, видимость на дорогах была снижена. Ограничения касались как легкового, так и грузового транспорта.