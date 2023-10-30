Путин назвал единственный способ завершить войну на Ближнем Востоке

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Палестину нужно признать суверенным государством, считает Путин Фото:
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Создание суверенного Палестинского государства — это единственный способ завершить войну на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — создание суверенного Палестинского государства», — заявил Владимир Путин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24». Путин добавил, что в российских подходах к ситуации на Ближнем Востоке никогда не было корысти и второго дна, чего не скажешь про Запад. Россия всегда честно и открыто заявляла свою позицию, которая не меняется годами.

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Создание суверенного Палестинского государства — это единственный способ завершить войну на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — создание суверенного Палестинского государства», — заявил Владимир Путин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24». Путин добавил, что в российских подходах к ситуации на Ближнем Востоке никогда не было корысти и второго дна, чего не скажешь про Запад. Россия всегда честно и открыто заявляла свою позицию, которая не меняется годами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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