30 октября 2023

Путин: Запад наказывает мирных жителей сектора Газа вместо террористов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Президент России Владимир Путин призвал наказывать террористов, а не мирных жителей в Газе Фото:

Страны Запада наказывают мирных палестинцев из сектора Газа вместо того, чтобы вести борьбу с террористами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане.

«Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса — с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности», — сказал Путин на совещании, которое транслировалось на Rutube.

Путин подчеркнул, что невозможно равнодушно смотреть на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке. Он добавил, что несмотря на ужас ситуации в Газе, эмоции необходимо сдерживать.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что у него сжимаются кулаки, глядя как гибнут дети в Газе. Он добавил, что страны Запада хотят распространить очаги нестабильности, в том числе, на Россию.

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Страны Запада наказывают мирных палестинцев из сектора Газа вместо того, чтобы вести борьбу с террористами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане. «Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса — с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности», — сказал Путин на совещании, которое транслировалось на Rutube. Путин подчеркнул, что невозможно равнодушно смотреть на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке. Он добавил, что несмотря на ужас ситуации в Газе, эмоции необходимо сдерживать. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что у него сжимаются кулаки, глядя как гибнут дети в Газе. Он добавил, что страны Запада хотят распространить очаги нестабильности, в том числе, на Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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