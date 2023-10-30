Путин: Запад наказывает мирных жителей сектора Газа вместо террористов

31 октября 2023 в 00:02 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин призвал наказывать террористов, а не мирных жителей в Газе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны Запада наказывают мирных палестинцев из сектора Газа вместо того, чтобы вести борьбу с террористами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане. «Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса — с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности», — сказал Путин на совещании, которое транслировалось на Rutube. Путин подчеркнул, что невозможно равнодушно смотреть на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке. Он добавил, что несмотря на ужас ситуации в Газе, эмоции необходимо сдерживать. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что у него сжимаются кулаки, глядя как гибнут дети в Газе. Он добавил, что страны Запада хотят распространить очаги нестабильности, в том числе, на Россию.

Страны Запада наказывают мирных палестинцев из сектора Газа вместо того, чтобы вести борьбу с террористами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане. «Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса — с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности», — сказал Путин на совещании, которое транслировалось на Rutube. Путин подчеркнул, что невозможно равнодушно смотреть на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке. Он добавил, что несмотря на ужас ситуации в Газе, эмоции необходимо сдерживать. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что у него сжимаются кулаки, глядя как гибнут дети в Газе. Он добавил, что страны Запада хотят распространить очаги нестабильности, в том числе, на Россию.