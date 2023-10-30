Путин: сжимаются кулаки, когда смотришь на погибших детей в Газе

Путин проводит совещание в Дагестане
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Сжимаются кулаки, когда смотришь на погибших детей в Газе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в Дагестане.
«Когда смотришь на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке — кулаки сжимаются, но эмоции недопустимы», — сказал Путин в ходе совещания. Трансляция велась на Rutube.
Ранее Шойгу срочно покинул Китай из-за беспорядков в Дагестане, чтобы присутствовать на совещании, которое проведет Путин. Одной из тем совещания являются беспорядки в Махачкале.
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