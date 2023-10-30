Путин: сжимаются кулаки, когда смотришь на погибших детей в Газе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин проводит совещание в Дагестане Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Сжимаются кулаки, когда смотришь на погибших детей в Газе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в Дагестане.

«Когда смотришь на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке — кулаки сжимаются, но эмоции недопустимы», — сказал Путин в ходе совещания. Трансляция велась на Rutube.

Ранее Шойгу срочно покинул Китай из-за беспорядков в Дагестане, чтобы присутствовать на совещании, которое проведет Путин. Одной из тем совещания являются беспорядки в Махачкале.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сжимаются кулаки, когда смотришь на погибших детей в Газе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в Дагестане. «Когда смотришь на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке — кулаки сжимаются, но эмоции недопустимы», — сказал Путин в ходе совещания. Трансляция велась на Rutube. Ранее Шойгу срочно покинул Китай из-за беспорядков в Дагестане, чтобы присутствовать на совещании, которое проведет Путин. Одной из тем совещания являются беспорядки в Махачкале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...