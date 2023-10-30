Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча»

31 октября 2023 в 02:55 Размер текста - 17 +

Аргентинский футболист Лионель Месси получил престижный приз Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Аргентинец Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча — 2023». Информацию об этом опубликовал telegram-канал «SHOT». «Месси в рекордный восьмой раз получил престижную награду „Золотой мяч“. До этого он был обладателем приза в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах», — передает «SHOT». В прошлом сезоне Лионель Месси, играющий за «Интер Майами», принял участие в 53 матчах и забил 32 гола, сделав 25 голевых передач. Футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Церемония награждения прошла в парижском театре «Шатле». Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему приз «Золотой мяч» заслуживает нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. По его мнению, после чемпионата мира вопросов к Месси быть не должно. Лионель — уникальный человек, подчеркнул Федотов. Помимо таланта, у него потрясающие требования к себе, ведь нужно учитывать и возраст, передает RT слова тренера ЦСКА.

Аргентинец Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча — 2023». Информацию об этом опубликовал telegram-канал «SHOT». «Месси в рекордный восьмой раз получил престижную награду „Золотой мяч“. До этого он был обладателем приза в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах», — передает «SHOT». В прошлом сезоне Лионель Месси, играющий за «Интер Майами», принял участие в 53 матчах и забил 32 гола, сделав 25 голевых передач. Футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Церемония награждения прошла в парижском театре «Шатле». Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему приз «Золотой мяч» заслуживает нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. По его мнению, после чемпионата мира вопросов к Месси быть не должно. Лионель — уникальный человек, подчеркнул Федотов. Помимо таланта, у него потрясающие требования к себе, ведь нужно учитывать и возраст, передает RT слова тренера ЦСКА.