Делегация Израиля неожиданно повела себя во время заседания СБ ООН. Видео

Делегация Израиля надела желтые звезды времен нацизма на заседании СБ ООН

31 октября 2023 в 04:28 Размер текста - 17 +

Постпред Израиля Эрдан надел на себя звезду, которую евреи были вынуждены носить в период холокоста Фото: Александр Мамаев © URA.RU Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан надел в зале заседаний СБ ООН желтую звезду, похожую на ту, которую евреи были вынуждены носить на территории нацисткой Германии в период холокоста. Видео с заседания было опубликовано журналистами. «Мы будем носить эту звезду, пока вы не осудите зверства ХАМАС и не потребуете немедленного освобождения наших заложников. Мы работаем с желтой звездой как символом гордости», — сказал Гилад Эрдан в видеоролике, опубликованном Совбезом ООН на официальном сайте. Постпред подчеркнул, что звезда будет напоминать о клятве биться и защищать себя. Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых — дети, свыше 18 тысяч получили ранения. Постпред РФ при организации Василий Небензя заявлял, что Израиль демонстративно игнорирует мнение большинства членов сообщества о необходимости прекращения насилия, передает МК.RU .

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан надел в зале заседаний СБ ООН желтую звезду, похожую на ту, которую евреи были вынуждены носить на территории нацисткой Германии в период холокоста. Видео с заседания было опубликовано журналистами. «Мы будем носить эту звезду, пока вы не осудите зверства ХАМАС и не потребуете немедленного освобождения наших заложников. Мы работаем с желтой звездой как символом гордости», — сказал Гилад Эрдан в видеоролике, опубликованном Совбезом ООН на официальном сайте. Постпред подчеркнул, что звезда будет напоминать о клятве биться и защищать себя. Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых — дети, свыше 18 тысяч получили ранения. Постпред РФ при организации Василий Небензя заявлял, что Израиль демонстративно игнорирует мнение большинства членов сообщества о необходимости прекращения насилия, передает МК.RU.