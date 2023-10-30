30 октября 2023

Делегация Израиля неожиданно повела себя во время заседания СБ ООН. Видео

Делегация Израиля надела желтые звезды времен нацизма на заседании СБ ООН
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный прогон оперы «Пассажирка» в театре оперы и балета. Екатеринбург, колония, концлагерь
Постпред Израиля Эрдан надел на себя звезду, которую евреи были вынуждены носить в период холокоста Фото:

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан надел в зале заседаний СБ ООН желтую звезду, похожую на ту, которую евреи были вынуждены носить на территории нацисткой Германии в период холокоста. Видео с заседания было опубликовано журналистами.

«Мы будем носить эту звезду, пока вы не осудите зверства ХАМАС и не потребуете немедленного освобождения наших заложников. Мы работаем с желтой звездой как символом гордости», — сказал Гилад Эрдан в видеоролике, опубликованном Совбезом ООН на официальном сайте. Постпред подчеркнул, что звезда будет напоминать о клятве биться и защищать себя.

Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых — дети, свыше 18 тысяч получили ранения. Постпред РФ при организации Василий Небензя заявлял, что Израиль демонстративно игнорирует мнение большинства членов сообщества о необходимости прекращения насилия, передает МК.RU.

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Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан надел в зале заседаний СБ ООН желтую звезду, похожую на ту, которую евреи были вынуждены носить на территории нацисткой Германии в период холокоста. Видео с заседания было опубликовано журналистами. «Мы будем носить эту звезду, пока вы не осудите зверства ХАМАС и не потребуете немедленного освобождения наших заложников. Мы работаем с желтой звездой как символом гордости», — сказал Гилад Эрдан в видеоролике, опубликованном Совбезом ООН на официальном сайте. Постпред подчеркнул, что звезда будет напоминать о клятве биться и защищать себя. Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых — дети, свыше 18 тысяч получили ранения. Постпред РФ при организации Василий Небензя заявлял, что Израиль демонстративно игнорирует мнение большинства членов сообщества о необходимости прекращения насилия, передает МК.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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