ХАМАС заявил о колоссальном числе погибших детей в секторе Газа

Около половины погибших в секторе Газа — дети, заявили в ХАМАС
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Среди граждан, погибших при израильских обстрелах в секторе Газа, 42% — дети. Об этом сообщили в пресс-службе палестинского движения ХАМАС.
«42% мучеников в секторе Газа в результате оккупационных рейдов — дети», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале представительства группировки.
Конфликт Израиля и организацией ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. С тех пор израильская армия неоднократно проводила рейды в анклаве. Недавно стало известно, что количество погибших в Газе превысило 8 тысяч человек, передает
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!