ХАМАС заявил о колоссальном числе погибших детей в секторе Газа

ХАМАС: 42% погибших в секторе Газа — дети

30 октября 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Около половины погибших в секторе Газа — дети, заявили в ХАМАС Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Среди граждан, погибших при израильских обстрелах в секторе Газа, 42% — дети. Об этом сообщили в пресс-службе палестинского движения ХАМАС. «42% мучеников в секторе Газа в результате оккупационных рейдов — дети», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале представительства группировки. Конфликт Израиля и организацией ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. С тех пор израильская армия неоднократно проводила рейды в анклаве. Недавно стало известно, что количество погибших в Газе превысило 8 тысяч человек, передает MK.RU .

Среди граждан, погибших при израильских обстрелах в секторе Газа, 42% — дети. Об этом сообщили в пресс-службе палестинского движения ХАМАС. «42% мучеников в секторе Газа в результате оккупационных рейдов — дети», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале представительства группировки. Конфликт Израиля и организацией ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. С тех пор израильская армия неоднократно проводила рейды в анклаве. Недавно стало известно, что количество погибших в Газе превысило 8 тысяч человек, передает MK.RU.