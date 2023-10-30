ХАМАС заявил о колоссальном числе погибших детей в секторе Газа

ХАМАС: 42% погибших в секторе Газа — дети
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Около половины погибших в секторе Газа — дети, заявили в ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Среди граждан, погибших при израильских обстрелах в секторе Газа, 42% — дети. Об этом сообщили в пресс-службе палестинского движения ХАМАС.

«42% мучеников в секторе Газа в результате оккупационных рейдов — дети», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале представительства группировки.

Конфликт Израиля и организацией ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. С тех пор израильская армия неоднократно проводила рейды в анклаве. Недавно стало известно, что количество погибших в Газе превысило 8 тысяч человек, передает MK.RU.

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Среди граждан, погибших при израильских обстрелах в секторе Газа, 42% — дети. Об этом сообщили в пресс-службе палестинского движения ХАМАС. «42% мучеников в секторе Газа в результате оккупационных рейдов — дети», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале представительства группировки. Конфликт Израиля и организацией ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. С тех пор израильская армия неоднократно проводила рейды в анклаве. Недавно стало известно, что количество погибших в Газе превысило 8 тысяч человек, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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