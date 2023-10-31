Бизнесмена из Калининграда посадили на 11 лет за госизмену

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Андрей Гальчевский должен заплатить штраф в размере 400 тысяч Фото:

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии 60-летнего калининградского бизнесмена Андрея Гальчевского за госизмену. Он пытался вступить в иностранный легион ВСУ и призывал в соцсетях убивать глав военных комиссариатов в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд окончательно назначил Гальчевскому Андрею Витальевичу 11 лет лишения свободы с отбыванием [наказания] в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей и ограничением свободы на один год», — заявили в суде. Отмечается, что у Гальчевского есть российское и израильское гражданство.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении матроса Балтийского флота Егора Тюкина. Ему предъявят обвинение в госизмене. Мосгорсуд приговорил экс-сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Анатолия Губанова к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, передает РАПСИ. Он передал за рубеж информацию о секретных разработках.

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Второй Западный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии 60-летнего калининградского бизнесмена Андрея Гальчевского за госизмену. Он пытался вступить в иностранный легион ВСУ и призывал в соцсетях убивать глав военных комиссариатов в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Суд окончательно назначил Гальчевскому Андрею Витальевичу 11 лет лишения свободы с отбыванием [наказания] в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей и ограничением свободы на один год», — заявили в суде. Отмечается, что у Гальчевского есть российское и израильское гражданство. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении матроса Балтийского флота Егора Тюкина. Ему предъявят обвинение в госизмене. Мосгорсуд приговорил экс-сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Анатолия Губанова к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, передает РАПСИ. Он передал за рубеж информацию о секретных разработках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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