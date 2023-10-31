Бизнесмена из Калининграда посадили на 11 лет за госизмену

31 октября 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

Андрей Гальчевский должен заплатить штраф в размере 400 тысяч Фото: Денис Моргунов © URA.RU Второй Западный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии 60-летнего калининградского бизнесмена Андрея Гальчевского за госизмену. Он пытался вступить в иностранный легион ВСУ и призывал в соцсетях убивать глав военных комиссариатов в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Суд окончательно назначил Гальчевскому Андрею Витальевичу 11 лет лишения свободы с отбыванием [наказания] в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей и ограничением свободы на один год», — заявили в суде. Отмечается, что у Гальчевского есть российское и израильское гражданство. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении матроса Балтийского флота Егора Тюкина. Ему предъявят обвинение в госизмене. Мосгорсуд приговорил экс-сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Анатолия Губанова к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, передает РАПСИ. Он передал за рубеж информацию о секретных разработках.

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии 60-летнего калининградского бизнесмена Андрея Гальчевского за госизмену. Он пытался вступить в иностранный легион ВСУ и призывал в соцсетях убивать глав военных комиссариатов в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Суд окончательно назначил Гальчевскому Андрею Витальевичу 11 лет лишения свободы с отбыванием [наказания] в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей и ограничением свободы на один год», — заявили в суде. Отмечается, что у Гальчевского есть российское и израильское гражданство. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении матроса Балтийского флота Егора Тюкина. Ему предъявят обвинение в госизмене. Мосгорсуд приговорил экс-сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Анатолия Губанова к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, передает РАПСИ. Он передал за рубеж информацию о секретных разработках.