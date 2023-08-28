Матроса Балтийского флота обвинили в госизмене

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Расследование уголовного дела в отношении военнослужащего Балтийского флота завершено Фото:

В ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении матроса Балтийского флота Егора Тюкина. Ему предъявят обвинение в госизмене. Материалы переданы в военный суд, сообщил источник в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

«Егор Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в госизмене. Его дело уже передано в военный суд для рассмотрения», — передает информационное агентство со ссылкой на свой источник.

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В ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении матроса Балтийского флота Егора Тюкина. Ему предъявят обвинение в госизмене. Материалы переданы в военный суд, сообщил источник в правоохранительных органах, пишет ТАСС. «Егор Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в госизмене. Его дело уже передано в военный суд для рассмотрения», — передает информационное агентство со ссылкой на свой источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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