Матроса Балтийского флота обвинили в госизмене 28 августа 2023 в 23:26 Размер текста - 17 + Расследование уголовного дела в отношении военнослужащего Балтийского флота завершено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении матроса Балтийского флота Егора Тюкина. Ему предъявят обвинение в госизмене. Материалы переданы в военный суд, сообщил источник в правоохранительных органах, пишет ТАСС. «Егор Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в госизмене. Его дело уже передано в военный суд для рассмотрения», — передает информационное агентство со ссылкой на свой источник. В ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении матроса Балтийского флота Егора Тюкина. Ему предъявят обвинение в госизмене. Материалы переданы в военный суд, сообщил источник в правоохранительных органах, пишет ТАСС. «Егор Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в госизмене. Его дело уже передано в военный суд для рассмотрения», — передает информационное агентство со ссылкой на свой источник. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям