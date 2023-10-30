30 октября 2023

Застройщик выплатит екатеринбуржцам 200 тысяч за неправильную планировку

© Служба новостей «URA.RU»
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Фактическая прокладка труб в санузле не соответствовала проекту, в итоге владельцы квартиры нечаянно проткнули трубу Фото:

Застройщик «Брусника» по решению суда выплатит 200 тысяч рублей екатеринбуржцам, в чьей квартире неправильно установили трубу. Из-за этого у жильцов начались проблемы с протечками после установки унитаза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Семья Д. в 2019 году приобрела квартиру у „Брусника. Специализированный застройщик“. Им были переданы чертежи, на которых был обозначен монтаж разводки систем холодного и горячего водоснабжения в конструкции пола, отопления и другие технические детали. В мае 2021 года жильцы согласовали с управляющей компанией и установили в туалете унитаз с инсталляцией. Через некоторое время в туалете стали наблюдаться протечки, причину которых долго не могли найти», — рассказывают в суде.

Найти причину удалось спустя год после того, как вскрыли пол и обнаружили, что одно из креплений унитаза пробило полипропиленовую трубу насквозь. Эксперт пояснил, что фактическое расположение прокладки не соответствует тому, которое указано на чертежах. Семья за свои деньги сделала ремонт, а затем пошла в суд с претензией к застройщику. С «Брусники» требовали взыскать 55 858 рублей — компенсация затрат на ремонт, неустойку в сумме 59 210 рублей, компенсацию морального вреда по 50 тысяч рублей в пользу каждого, а также сумма штрафов, расходы на юристов и другое. Общая сумма требований составила 200 тысяч.

Суд первой инстанции удовлетворил требования частично, обе стороны с этим решением не согласились и пошли в Свердловский областной суд. В итоге «Брусника» выплатит пострадавшим 200 тысяч рублей.

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Застройщик «Брусника» по решению суда выплатит 200 тысяч рублей екатеринбуржцам, в чьей квартире неправильно установили трубу. Из-за этого у жильцов начались проблемы с протечками после установки унитаза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Семья Д. в 2019 году приобрела квартиру у „Брусника. Специализированный застройщик“. Им были переданы чертежи, на которых был обозначен монтаж разводки систем холодного и горячего водоснабжения в конструкции пола, отопления и другие технические детали. В мае 2021 года жильцы согласовали с управляющей компанией и установили в туалете унитаз с инсталляцией. Через некоторое время в туалете стали наблюдаться протечки, причину которых долго не могли найти», — рассказывают в суде. Найти причину удалось спустя год после того, как вскрыли пол и обнаружили, что одно из креплений унитаза пробило полипропиленовую трубу насквозь. Эксперт пояснил, что фактическое расположение прокладки не соответствует тому, которое указано на чертежах. Семья за свои деньги сделала ремонт, а затем пошла в суд с претензией к застройщику. С «Брусники» требовали взыскать 55 858 рублей — компенсация затрат на ремонт, неустойку в сумме 59 210 рублей, компенсацию морального вреда по 50 тысяч рублей в пользу каждого, а также сумма штрафов, расходы на юристов и другое. Общая сумма требований составила 200 тысяч. Суд первой инстанции удовлетворил требования частично, обе стороны с этим решением не согласились и пошли в Свердловский областной суд. В итоге «Брусника» выплатит пострадавшим 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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